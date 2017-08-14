Україна передала в Міжнародний суд дані щодо вбивства військових під Іловайськом

До Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду для вирішення питання про відкриття кримінального провадження Головною військовою прокуратурою передано інформацію про зібрані докази вчинення воєнних злочинів (у тому числі віроломного вбивства українських військових у районі м. Іловайськ).

Необхідно зазначити, що під час слідства лише у період 2016-2017 років допитано понад 800 українських військових та інших осіб з відомих їм обставин Іловайської трагедії, а також вчинення підрозділами ЗС РФ воєнних злочинів. Слідчими спільно з експертами вилучено, опрацьовано та проаналізовано понад 250 томів документів з грифом обмеженого доступу з Адміністрації президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства оборони України, Генерального штабу ЗС України, інших вищих центральних органів виконавчої влади, а також правоохоронних і розвідувальних органів, - повідомляє прес-служба ГПУ.

За наслідками слідства у цей період (2016-2017 роки) до кримінальної відповідальності за ведення агресивної війни проти України та інші воєнні злочини до кримінальної відповідальності притягнуто 55 осіб, у тому числі 32 громадянина Російської Федерації. До суду скеровано 32 обвинувальних акти щодо 33 осіб (з них 12 громадян РФ). Вироками судів протягом 2016 року та І півріччя 2017 року 22 особи вже засуджені (8 - громадяни РФ).

Окрім цього, для використання в Міжнародному суді ООН та в Європейському суді з прав людини під час підтримання позовів проти РФ до Міністерства закордонних справ та Міністерства юстиції України Головною військовою прокуратурою надано докази ведення РФ агресивної війни проти України і фінансування тероризму.

Також повідомляється, що Генеральна прокуратура України в цілому завершила розслідування обставин Іловайської трагедії в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі в 2014 році.

Нагадаємо, речниця Державного департаменту США Хізер Нойєрт заявила, що Вашингтон прагне покращити відносини із Москвою, але не буде закривати очі на злочинні дії РФ в Україні.