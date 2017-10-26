Україна передала в Європейський суд з прав людини нові документи щодо дій Росії на Донбасі
"Друга справа стосується Донбасу, подій 2014 року. Я вперше це озвучую, але кілька днів тому у другій справі ми подали велику юридичну опозицію, це було зобов'язання країни як заявника, з понад сотнею свідчень свідків, з великою кількістю документів. Тим самим, ми закрили свою юридичну частину за нашою заявою в зв'язку з подіями на Донбасі в 2014 році. У Росії практично немає вагомих аргументів і фактів, щоб цю інформацію спростувати", - повідомив міністр юстиції Павло Петренко в ефірі телеканалу News One.
Він нагадав, що у першій справі "Україна проти Росії", щодо захоплення Криму, українська сторона подала і ЄСПЛ прийняв юридичну позицію зы свідченнями 50 свідків і великої кількості документів і відеоматеріалів.
"Зараз ми очікуємо від суду процесуальний графік, коли буду слухання, коли буде допит свідків, коли буде рішення", - зазначив він.
Нагадаємо, що першу скаргу до ЄСПЛ Україна подала 13 березня 2015 року, вона стосується захоплення Росією Кримського півострову і подій, які відбулися пізніше на сході України. Скарга стосується численних порушень прав людини.
Серед претензій до Росії – застосування РФ примусового громадянства у Криму.
Україна подала вже п'ять скарг до ЄСПЛ, що стосуються дій РФ щодо незаконної анексії Криму, а також з відповідальності Росії за події на Донбасі.
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