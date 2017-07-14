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Україна передала ЄС факти обходу Росією санкцій

Україна вітає продовження санкцій проти РФ з боку Євросоюзу
В рамках саміту "Україна-ЄС" представникам Євросоюзу були передані факти обходу Росією санкцій через деякі країни Європи.
Україна передала ЄС факти обходу Росією санкцій Фото: APTN

"Ми привернули увагу на те, що Росія через деякі країни ЄС пробує обійти режим санкцій, тому ми звернули увагу на необхідність ліквідації таких лазівок в режимі санкцій і передали спеціальний документ, де чітко були виписані конкретні факти і випадки, коли Росія обходить європейський пакет санкцій", -  заявив заступник глави адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв в ефірі "5 каналу", повідомляє "Інтерфакс".

Єлісєєв зазначив, що Україна вітає продовження санкцій проти РФ з боку Євросоюзу.

Зазначимо, заступник глави адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв заявляє, що в рамках саміту "Україна-ЄС" представники Києва запропонували Європейському Союзу перейти до більш активної політики деокупації Криму.

Нагадаємо, що 22 червня стало відомо, що лідери ЄС домовилися продовжити економічні санкції проти Росії на півроку.

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