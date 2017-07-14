Україна передала ЄС факти обходу Росією санкцій
"Ми привернули увагу на те, що Росія через деякі країни ЄС пробує обійти режим санкцій, тому ми звернули увагу на необхідність ліквідації таких лазівок в режимі санкцій і передали спеціальний документ, де чітко були виписані конкретні факти і випадки, коли Росія обходить європейський пакет санкцій", - заявив заступник глави адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв в ефірі "5 каналу", повідомляє "Інтерфакс".
Єлісєєв зазначив, що Україна вітає продовження санкцій проти РФ з боку Євросоюзу.
Зазначимо, заступник глави адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв заявляє, що в рамках саміту "Україна-ЄС" представники Києва запропонували Європейському Союзу перейти до більш активної політики деокупації Криму.
Нагадаємо, що 22 червня стало відомо, що лідери ЄС домовилися продовжити економічні санкції проти Росії на півроку.
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