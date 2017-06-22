Україна перемогла на фестивалі реклами в Каннах, - ВІДЕО

На фестивалі реклами оцінили ролик про трагедію Бабиного Яру

Український ролик переміг на фестивалі реклами Каннські леви.

Україна перемогла на фестивалі реклами в Каннах. Перший приз отримав Український кризовий медіа-центр за ролик про трагедію Бабиного Яру 1941-го року. Це перша перемога України на фестивалі.

Каннські леви - найавторитетніший міжнародний фестиваль виробників реклами. У цьому році пройшла 64-а церемонія нагородження.

Нагадамо, що українська модель Аліна Байкова стала однією з героїнь рекламної кампанії капсульної колекції "St. Barth" бренду "Dolce & Gabbana".