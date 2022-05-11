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Україна під час обмінів повернула з полону 268 військовослужбовців Нацгвардії
Фото: Нацгвардія
Про це повідомляє Національна гвардія України у Faсebook.
"За результатами обмінів, які вже відбулися з початку широкомасштабного вторгнення російських військ на територію України, звільнено загалом 268 військовослужбовців Нацгвардії, з них 24 жінки", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за результатами обміну, який відбувся 3 листопада, з полону вдалося повернути 33 військовослужбовців Нацгвардії.
У НГУ наголосили, що робота щодо повернення усіх захисників України триває.
Родичів та близьких за необхідності закликають звертатися на "гарячу лінію" Нацгвардії, до військових частин, де вони проходять службу, або до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими і не передавати ці дані стороннім особам. “Лише так ви не нашкодите обміну та тим, хто у полоні”, - наголосили в НГУ.
Нагадаємо, 3 листопада 107 українських військовослужбовців, серед яких шість офіцерів та захисники Азовсталі, повернулися додому в результаті обміну.
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05 11 2022 17:27 МЕДІА
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