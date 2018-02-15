Україна підготувала меморандум до суду ООН з морського права про порушення РФ
Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.
"Тримаю в руках наш Меморандум у рамках Конвенції з морського права щодо порушення РФ наших прав в Чорному та Азовському морях і в Керченській протоці", — написав він.
Клімкін зазначив, що до суду меморандум відправлять 19 лютого.
Заступниця міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль повідомляла, що результати за позовом будуть не раніше 2021 року.
Нагадаємо, що 14 вересня 2016 року Україна ініціювала спір з Російською Федерацією щодо порушення нею Конвенції ООН з морського права.
Україна у своєму позові зазначає, що Російська Федерація порушує суверенні права України користуватися гарантованими правами у своїх морських акваторіях і на континентальному шельфі в прилеглих до АР Крим морських зонах, включаючи права на природні ресурси континентального шельфу. Україна вимагає від Російської Федерації припинити порушення своїх прав і компенсувати завдані збитки.
22 грудня 2016 року ООН сформувала трибунал, який почне розгляд справи за позовом України до РФ через перешкоджання доступу до своїх акваторій і шельфів у Чорному морі.
Інтереси України в арбітражі проти РФ представлятиме одна з провідних американських юридичних компаній Covington & Burling LLP.
12 травня пройшли перші процедурні слухання сторін, у рамках яких створено арбітраж для розгляду спору України проти Російської Федерації.
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