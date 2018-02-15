Україна підготувала меморандум до суду ООН з морського права про порушення РФ

Клімкін зазначив, що до суду меморандум відправлять 19 лютого

Україна вже підготувала меморандум для подачі в Міжнародний трибунал ООН з морського права про порушення РФ Конвенції ООН з морського права.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Тримаю в руках наш Меморандум у рамках Конвенції з морського права щодо порушення РФ наших прав в Чорному та Азовському морях і в Керченській протоці", — написав він.

Клімкін зазначив, що до суду меморандум відправлять 19 лютого.

Заступниця міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль повідомляла, що результати за позовом будуть не раніше 2021 року.

Нагадаємо, що 14 вересня 2016 року Україна ініціювала спір з Російською Федерацією щодо порушення нею Конвенції ООН з морського права.

Україна у своєму позові зазначає, що Російська Федерація порушує суверенні права України користуватися гарантованими правами у своїх морських акваторіях і на континентальному шельфі в прилеглих до АР Крим морських зонах, включаючи права на природні ресурси континентального шельфу. Україна вимагає від Російської Федерації припинити порушення своїх прав і компенсувати завдані збитки.

22 грудня 2016 року ООН сформувала трибунал, який почне розгляд справи за позовом України до РФ через перешкоджання доступу до своїх акваторій і шельфів у Чорному морі.

Інтереси України в арбітражі проти РФ представлятиме одна з провідних американських юридичних компаній Covington & Burling LLP.

12 травня пройшли перші процедурні слухання сторін, у рамках яких створено арбітраж для розгляду спору України проти Російської Федерації.