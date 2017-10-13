Україна підготувала третій позов проти Росії до СОТ
За словами торгового представника України Наталії Микольської, сьогодні, 13 жовтня, Україна направила вимогу про проведення консультацій з Росією.
"Протягом 2013-2015 років Росія ввела низку заходів, спрямованих на обмеження імпорту соків, пива, кондитерських виробів, шпалер походженням з України. Як наслідок, експорт продукції в РФ на традиційний ринок фактично припинився. Тому Україна сьогодні направила вимогу про проведення консультацій з РФ щодо обмежувальних заходів щодо імпорту соків, пива і пивних напоїв, кондитерських виробів, шпалер", - написала Микольська у Facebook.
Вона також зазначила, що це вже третя справа проти Росії до СОТ.
Наприкінці жовтня 2015 року Україна подала позов у СОТ проти Росії про торговельні обмеження щодо вагонів і стрілочних переводів вітчизняного виробництва. Позов став першим у загальному пакеті претензій, які готує Україна. Суть позову України в тому, що експорт українських вагонів і стрілочних переводів через торговельні обмеження, які були запроваджені Росією, скоротився з $1,7 млрд у 2013 році до $51 млн за 7 місяців 2015 року.
У грудні 2016 року Орган врегулювання суперечок СОТ на вимогу України розпочав процедуру розгляду суперечки щодо обмеження з боку Росії імпорту українських вагонів та обладнання.
Нагадаємо, в лютому 2017 Україна подала позов на Росію у Світову організацію торгівлі через обмеження транзиту українських товарів. У випадку невиконання Росією рішення Світової організації торгівлі (СОТ) щодо транзиту товарів, Україна буде вводити додаткові мита для російських товарів.
У травні Росія спрямувала до органу з розв'язання суперечок Світової організації торгівлі запит на проведення консультацій у зв'язку з обмеженнями щодо РФ, які впроваджуються Україною.
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