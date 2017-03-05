Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

За рік Україна піднялася на 30 позицій в рейтингу відкритості державних даних

Всього розвиток відкритості даних досліджувався у 94 країнах
Україна посіла 24 місце за рівнем розвитку відкритих даних, піднявшись на 30 пунктів у порівнянні з минулим роком.
За рік Україна піднялася на 30 позицій в рейтингу відкритості державних даних Фото: Global Open Data Index

У порівнянні з минулим роком Україна піднялася на 30 пунктів: з 54 на 24 місце.

Про результати дослідження Global Open Data Index, написав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у Facebook.

"Це ще одне свідчення відкритості діяльності Уряду. За останній рік ми запровадили єдиний портал відкритих даних, відкрили для вільного доступу більшість базових реєстрів, приєдналися до міжнародної Хартії відкритих даних та затвердили відповідну дорожню карту розвитку відкритих даних", - написав прем’єр-міністр.

Згідно з рейтингом, перше місце в рейтингу посіли Австралія і Тайвань з показниками відкритості даних 79%. Далі йдуть Франція (73%), Велика Британія (73%) і Канада (69%). Сусідні з Україною (49%) сходинки посіли Гонконг (50%) та Польща (47%). На такому ж рівні – 49% – відкритість даних у Австрії та Словенії. Росія перебуває на 34 місці (43%).

Нагадаємо, що за результатами дослідження "Індексу нерівності", Україна очолила рейтинг країн, де розрив між багатими і бідними найменший.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 05 2017 08:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.