За рік Україна піднялася на 30 позицій в рейтингу відкритості державних даних
У порівнянні з минулим роком Україна піднялася на 30 пунктів: з 54 на 24 місце.
Про результати дослідження Global Open Data Index, написав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у Facebook.
"Це ще одне свідчення відкритості діяльності Уряду. За останній рік ми запровадили єдиний портал відкритих даних, відкрили для вільного доступу більшість базових реєстрів, приєдналися до міжнародної Хартії відкритих даних та затвердили відповідну дорожню карту розвитку відкритих даних", - написав прем’єр-міністр.
Згідно з рейтингом, перше місце в рейтингу посіли Австралія і Тайвань з показниками відкритості даних 79%. Далі йдуть Франція (73%), Велика Британія (73%) і Канада (69%). Сусідні з Україною (49%) сходинки посіли Гонконг (50%) та Польща (47%). На такому ж рівні – 49% – відкритість даних у Австрії та Словенії. Росія перебуває на 34 місці (43%).
Нагадаємо, що за результатами дослідження "Індексу нерівності", Україна очолила рейтинг країн, де розрив між багатими і бідними найменший.
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