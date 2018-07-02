Україна піднялася на 18 позицій у рейтингу бюджетної прозорості
В порівнянні з 2015 роком, коли в останній раз виходив рейтинг, Україна виросла на 14% і піднялася вгору на 18 позицій, передає Українська правда.
"Україна за рівнем прозорості бюджету зайняла 39 місце в світі із загальною кількістю нарахованих балів - 54. За рівнем суспільної участі в бюджетному процесі - набрала 30 балів, а за рівнем бюджетного контролю - 83", - заявив Тарнай.
Рейтинг IBP є рейтингом бюджетної прозорості, який за єдиною методологією аналізує бюджети 115 країн і складається незалежними експертами раз на два роки.
Рейтинг враховує рівень бюджетної прозорості, оцінює надання центральним урядом своєчасного доступу до восьми ключових бюджетних документах.
Кожна країна отримує оцінку у балах із 100 можливих.
Нагадаємо, Україна посіла 78-е місце у рейтингу "Індексу верховенства права", складеному міжнародною незалежною організацією World Justice Project за період 2017-2018 років.
Україна посіла останнє, 44 місце в Європі, і 150 місце серед 186 країн світу в рейтингу економічної свободи американського аналітичного центру Heritage Foundation.
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