Україна піднялася на 18 позицій у рейтингу бюджетної прозорості

Експерт Центру Ейдос Володимир Тарнай повідомив, що за підсумками 2017 року Україна посіла 39 місце з 115 в міжнародному рейтингу бюджетної прозорості.

В порівнянні з 2015 роком, коли в останній раз виходив рейтинг, Україна виросла на 14% і піднялася вгору на 18 позицій, передає Українська правда.

"Україна за рівнем прозорості бюджету зайняла 39 місце в світі із загальною кількістю нарахованих балів - 54. За рівнем суспільної участі в бюджетному процесі - набрала 30 балів, а за рівнем бюджетного контролю - 83", - заявив Тарнай.

Рейтинг IBP є рейтингом бюджетної прозорості, який за єдиною методологією аналізує бюджети 115 країн і складається незалежними експертами раз на два роки.

Рейтинг враховує рівень бюджетної прозорості, оцінює надання центральним урядом своєчасного доступу до восьми ключових бюджетних документах.

Кожна країна отримує оцінку у балах із 100 можливих.

Нагадаємо, Україна посіла 78-е місце у рейтингу "Індексу верховенства права", складеному міжнародною незалежною організацією World Justice Project за період 2017-2018 років.

Україна посіла останнє, 44 місце в Європі, і 150 місце серед 186 країн світу в рейтингу економічної свободи американського аналітичного центру Heritage Foundation.