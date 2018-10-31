БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИПрезидент Петро Порошенко заявив, що Україна піднялася ще на пять позицій у рейтингу Doing Business та посіла 71 місце.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна піднялася на пять позицій у рейтингу Doing Business
У легкості "отримання дозволів на будівництво" Україна займає 30 місце у світі
Фото: mint.net.ua
"На 41 пункт зріс наш показник в номінації "міжнародна торгівля" і на 25 – в частині виконання контрактів", - написав Порошенко у Facebook.
За його словами, найбільшого прогресу країна досягла в категоріях "оподаткування" з плюсом в 110 пунктів, "міжнародна торгівля" - плюс 70 сходинок, а в "захисті інвесторів" додали 56 пунктів.
Президент зазначив, що у легкості "отримання дозволів на будівництво" Україна займає 30 місце у світі.
За 2014-2018 роки Україна піднялася в рейтингу на 24 позиції.
Нагадаємо, що минулого року Україна піднялася на 4 позиції у рейтингу і посіла 76 місце.
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