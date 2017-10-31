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Україна піднялася у рейтингу Doing Business-2018

Хороші результати Україна продемонструвала у рейтингу "сплати податків"
Україна посіла 76 місце серед 190 країн світу у рейтингу Doing Business-2017, який готує Світовий банк.
Україна піднялася у рейтингу Doing Business-2018 Фото: з вільних джерел

Україна займає 76 місце серед 190 країн світу за рейтингом Ведення бізнесу-18,  це на три позиції вище у порівнянні із рейтингом Ведення бізнесу-17, - йдеться у повідомленні представництва Світового банку в Україні, інформує Економічна правда.

Найбільше зростання Україна показала в рейтингу "отримання дозволів на будівництво".

Фото: Економічна правда

"Ключову роль тут зіграв факт зменшення Київською міською радою розміру пайової участі у розвитку інфраструктури з 10 до 2% та зниження вартості послуг з технагляду у будівництві", - прокоментував Голова BRDO Олексій Гончарук.

Хороші результати Україна продемонструвала у рейтингу "сплати податків".

Найбільш провальним став рейтинг "започаткування бізнесу", де Україна впала на 32 пункти.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що економіка Україна може стати однією з найуспішніших на континенті.
 

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31 10 2017 16:48
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