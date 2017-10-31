Україна піднялася у рейтингу Doing Business-2018
Україна займає 76 місце серед 190 країн світу за рейтингом Ведення бізнесу-18, це на три позиції вище у порівнянні із рейтингом Ведення бізнесу-17, - йдеться у повідомленні представництва Світового банку в Україні, інформує Економічна правда.
Найбільше зростання Україна показала в рейтингу "отримання дозволів на будівництво".
Фото: Економічна правда
"Ключову роль тут зіграв факт зменшення Київською міською радою розміру пайової участі у розвитку інфраструктури з 10 до 2% та зниження вартості послуг з технагляду у будівництві", - прокоментував Голова BRDO Олексій Гончарук.
Хороші результати Україна продемонструвала у рейтингу "сплати податків".
Найбільш провальним став рейтинг "започаткування бізнесу", де Україна впала на 32 пункти.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що економіка Україна може стати однією з найуспішніших на континенті.
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