Україна піднялася у рейтингу Doing Business-2018

Україна посіла 76 місце серед 190 країн світу у рейтингу Doing Business-2017, який готує Світовий банк.

Україна займає 76 місце серед 190 країн світу за рейтингом Ведення бізнесу-18, це на три позиції вище у порівнянні із рейтингом Ведення бізнесу-17, - йдеться у повідомленні представництва Світового банку в Україні, інформує Економічна правда.

Найбільше зростання Україна показала в рейтингу "отримання дозволів на будівництво".



Фото: Економічна правда

"Ключову роль тут зіграв факт зменшення Київською міською радою розміру пайової участі у розвитку інфраструктури з 10 до 2% та зниження вартості послуг з технагляду у будівництві", - прокоментував Голова BRDO Олексій Гончарук.

Хороші результати Україна продемонструвала у рейтингу "сплати податків".

Найбільш провальним став рейтинг "започаткування бізнесу", де Україна впала на 32 пункти.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що економіка Україна може стати однією з найуспішніших на континенті.

