У рейтингу свободи преси Україна піднялася на 102 місце

Серед проблем організація називає те, що у 2016 році влада України не змогла захистити ЗМІ від атак

Україна піднялася на пʼять сходинок у рейтингу свободи преси міжнародної організації "Репортери без кордонів".

В організації пояснюють, що рейтинг – це відображення ситуації зі свободою ЗМІ, що базується на оцінці плюралізму незалежності медіа, законодавства і захищеності журналістів та рівні самоцензури в цих країнах. Це не рейтинг якості журналістських матеріалів в окремій країні.

У рейтингу зазначається, що з 2014 року українська влада зробила реформ, на які давно чекали, йдеться про прозорість структури власності медіа та доступу до публічної інформації. "Але реформ потрібно більше, щоб послабити вплив олігархів на медіа, що б сприяло незалежності редакцій", - сказано у звіті.

Для збільшення натисніть на зображення. Фото: rsf.org