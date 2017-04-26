У рейтингу свободи преси Україна піднялася на 102 місце
В організації пояснюють, що рейтинг – це відображення ситуації зі свободою ЗМІ, що базується на оцінці плюралізму незалежності медіа, законодавства і захищеності журналістів та рівні самоцензури в цих країнах. Це не рейтинг якості журналістських матеріалів в окремій країні.
У рейтингу зазначається, що з 2014 року українська влада зробила реформ, на які давно чекали, йдеться про прозорість структури власності медіа та доступу до публічної інформації. "Але реформ потрібно більше, щоб послабити вплив олігархів на медіа, що б сприяло незалежності редакцій", - сказано у звіті.
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Також в анотації зазначається, що триває інформаційна війна з Росією.
Серед проблем організація називає те, що у 2016 році влада України не змогла захистити ЗМІ від атак. Серед них, організація називає вбивство журналіста Павла Шеремета, публікація персональних даних журналістів, яких звинувачують у зраді, підпал приміщень телеканалу Інтер. До того ж Органіазація зазначає, що окуповані території залишаються зонами беззаконня, де немає ані критичних журналістів, ані іноземних спостерігачів.
Як зазначила "Українській правді" виконавчий директор Інституту масової інформації Оксана Романюк, "Україна продовжила свій ріст в рейтингу свободи слова у цьому році, піднявшись на 5 балів, із 107 до 102 місця. Такий ріст рейтингу говорить про відсутність якихось серйозних зрушень, але відображає просування у позитивному напрямку".
"Перш за все, рейтинг відображає зменшення кількості фізичних нападів на журналістів протягом минулого року, певне збільшення кількості розслідувань порушень свободи слова, а також те, що в країні тривають медійні реформи - зокрема, продовжується процес створення суспільного мовника. У той же час, у нас лишаються значні проблеми, пов'язані із розслідуванням злочинів проти журналістів - зокрема, це справа щодо убивства Павла Шеремета, та злочини проти журналістів, що були скоєні під час Майдану", - зазначила вона.
Першими у рейтингу свободи преси є Норвегія і Швеція. Польща за правління правоконсерваторів втратила сім позицій та зайняла 54-у сходинку, зокрема через посилення контролю влади за суспільним мовником.
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Росія залишилася на 148-му місці через придушення опозиційних ЗМІ.
США втратили дві позиції та опинилися на 43-му місці.
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