Україна підписала угоду про створення фонду для підвищення енергоефективності

21 квітня Міністр фінансів України Олександр Данилюк у Вашингтоні взяв участь у підписанні договору між Україною, Міжнародною фінансовою корпорацією (МФК), Європейським Союзом та Німеччиною про створення фонду для підвищення енергоефективності в Україні.

Як зазначає "Урядовий портал", угода спрямована допомогти Україні зменшити енергетичні втрати у житловому секторі та скоротити викиди парникових газів.

Згідно з повідомленням, ресурси з цього багатостороннього фонду будуть внесені до Фонду енергоефективності України (ФЕЕ), нової ініціативи українського Уряду для проведення енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках.

Згідно з угодою, на початковому етапі під управлінням МФК перебуватиме до 53 млн євро фінансування, наданого ЄС та Німеччиною.

"Сьогодні ми запустили важливий проект, який стане одним із головних інструментів для досягнення енергоефективності в нашій країні. Багато сімей в Україні змушені використовувати велику кількість енергії для опалення, оскільки старі багатоквартирні будинки втрачають до 50% тепла. Фонд сприятиме вирішенню цього актуального для України питання шляхом модернізації таких будинків. Новий проект допоможе Україні перейти на сучаснішу модель споживання та обліку енергії. Проект також сприятиме створенню близько 75 тис. нових робочих місць для інженерів, будівельників та працівників енергетичної галузі", – сказав Олександр Данилюк під час церемонії підписання.

"Урядовий портал" інформує, що Фонд енергоефективності України – це новий інструмент реалізації проектів енергомодернізації держави – як на рівні домогосподарств, так і на рівні юридичних осіб. Робота Фонду регламентується законодавством України, а його бюджет формується за рахунок коштів Державного бюджету та коштів від міжнародних партнерів України. Фонд надаватиме кошти для реалізації проектів термомодернізації, впровадження ефективних систем моніторингу та управління, встановлення ефективних опалювальних та охолоджувальних систем та обладнання, а також заміну наявних систем та обладнання на ефективніше. Формою надання коштів стане часткове відшкодування вартості заходів з енергоефективності фізичним та юридичним особам.