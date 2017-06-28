БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИПредставники національної енергетичної компанії "Укренерго" підписали угоду про умови приєднання України до європейської енергосистеми.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна підписала угоду про умови приєднання до європейської енергосистеми
Тепер Україні потрібно реформувати енергосистему у відповідності з європейськими стандартами
Фото: facebook.com/mykhailo.bnoairiian
Про це повідомив директор з комунікацій "Укренерго" Михайло Бно-Айріян.
"Угода про приєднання української енергетичної системи до ENTSO-E підписана сьогодні в Брюсселі. Попереду багато роботи, але відтепер наша мета на євроінтеграцію закріплена в чіткій угоді з чіткими дедлайнами", – написав він.
Як зазначив виконуючий обов’язки директора "Укренерго" Всеволод Ковальчук, приєднання разом із впровадженням нового Закону про ринок електроенергії дозволить об'єднати ринки з сусідніми країнами, "дасть справжню конкуренцію, поборе монополії".
Вперше Україна подала заявку на приєднання до енергетичної системи Європи ще 2006 року.
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