Україна підпише з Нідерландами угоду про співпрацю у справі збиття MH17
Справа підозрюваних у катастрофі Boeing МН17 буде розглядатися в Нідерландах в рамках нідерландського законодавства.
"Правовою підставою реалізації цього рішення стане угода між Україною та Королівством Нідерландів про міжнародно-правове співробітництво щодо злочинів, пов’язаних зі збиттям літака рейсу МН-17", - повідомляє Міністерство закордонних справ України.
Документ планують підписати 7 липня.
"Угода передбачає практичні аспекти передачі юрисдикції від України до Нідерландів, уможливлює участь всіх підозрюваних у злочині у голландському судовому процесі", - ідеться у повідомленні міністерства.
Нагадаємо, 17 липня 2014 року російські військові збили пасажирський лайнер "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній із 298 пасажирами на борту, в тому числі 80 дітей. Літак упав поблизу Тореза Донецької області. СБУ з'ясувала, що ракета, якою був збитий "Боїнг" випустили поблизу міста Сніжне.
За даними міжнародних журналістів-розслідувачів з Bellingcat, відповідальність за відправлення військової техніки, з якої згодом було збито Boeing-777 рейсу МН-17 в небі над Донбасом, повністю лежить на командуванні збройних сил Росії.
Родичі загиблих у катастрофі вимагають відновити пошуки останків жертв у районі катастрофи.
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