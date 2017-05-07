Україна підпише з Нідерландами угоду про співпрацю у справі збиття MH17

Україна та Нідерланди планують підписати угоду про міжнародно-правове співробітництво щодо злочинів, пов'язаних зі збиттям літака рейсу МН-17.

Україна, Шахтарськ, 17 липня 2014 року. Поблизу міста Шахтарськ Донецької області російські ППО збили "Боїнг-777" малайзійських авіаліній, який виконував рейс Амстердам-Куала-Лумпур. У катастрофі загинули усі 280 пасажирів і 15 членів екіпажу. На борту перебували 80 дітей. Фото: AFP

Справа підозрюваних у катастрофі Boeing МН17 буде розглядатися в Нідерландах в рамках нідерландського законодавства.

"Правовою підставою реалізації цього рішення стане угода між Україною та Королівством Нідерландів про міжнародно-правове співробітництво щодо злочинів, пов’язаних зі збиттям літака рейсу МН-17", - повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Документ планують підписати 7 липня.

"Угода передбачає практичні аспекти передачі юрисдикції від України до Нідерландів, уможливлює участь всіх підозрюваних у злочині у голландському судовому процесі", - ідеться у повідомленні міністерства.

Нагадаємо, 17 липня 2014 року російські військові збили пасажирський лайнер "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній із 298 пасажирами на борту, в тому числі 80 дітей. Літак упав поблизу Тореза Донецької області. СБУ з'ясувала, що ракета, якою був збитий "Боїнг" випустили поблизу міста Сніжне.

За даними міжнародних журналістів-розслідувачів з Bellingcat, відповідальність за відправлення військової техніки, з якої згодом було збито Boeing-777 рейсу МН-17 в небі над Донбасом, повністю лежить на командуванні збройних сил Росії.

Родичі загиблих у катастрофі вимагають відновити пошуки останків жертв у районі катастрофи.