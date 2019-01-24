Україна підтримує народ Венесуели у прагненні до демократії, - МЗС
"В Україні уважно спостерігають за загостренням політичної кризи у Венесуелі, яка уже призвела до численних жертв", – зазначила речниця Міністерства закордонних справ Катерина Зеленко.
"Підтримуємо венесуельський народ у його прагненні до відновлення демократії та конституційного ладу у країні і у цьому зв’язку – діяльність Національної асамблеї", – заявила речниця МЗС.
Українські дипломати переконані: "Залякування і перешкоджання діяльності парламенту, а також насильство проти учасників мирних демонстрацій, мають бути припинені".
"Україна разом з іншими демократичними країнами підтримуватиме кроки, спрямовані на відновлення демократії, верховенства права та конституційного ладу у Венесуелі, ключову роль у цьому процесі має відігравати легітимно обрана Національна асамблея", – запевнили в МЗС.Лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом, після того, як по всій країні прокотилися багатотисячні акції протесту проти Мадуро. Гуайдо підтримали США і багато латиноамериканських країн.
Мадуро, який з 2013 року керує Венесуелою, оголосив про розірвання дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами. Вашингтон у свою чергу закликав лідера Венесуели піти у відставку і попросив венесуельських військових підтримати спробу відновлення демократії в країні.
Парламент Венесуели 16 січня оголосив Мадуро узурпатором влади в країні.
Трамп заявив, що визнає Гуайдо новим тимчасовим президентом. У відповідь на рішення Трампа Мадуро оголосив про розірвання дипломатичних відносини зі США.
Канада, Гватемала та низка південноамериканських країн визнали главу парламенту Венесуели, лідера місцевої опозиції Хуана Гуайдо тимчасовим президентом країни.
У 2018 році економічне становище Венесуели продовжувало погіршуватися: показник інфляції в країні перевищив позначку одного мільйона відсотків за рік. У більшості міст спостерігається нестача товарів повсякденного користування, мільйони людей емігрували з країни в пошуках роботи.
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