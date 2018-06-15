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Україна "пішла в мінус" на $430 млн у зовнішній торгівлі

Імпорт перевищив експорт на $431,4 млн
За чотири місяці (січень-квітень) 2018 року від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами збільшилося в 1,5 рази - до $1,4 млрд в порівнянні з січнем-квітнем 2017 року ($968,6 млн).
Україна "пішла в мінус" на $430 млн у зовнішній торгівлі Фото: з вільних джерел

Згідно з її даними, у квітні від'ємне сальдо склало $221,6 млн, тоді як у березні - $460 млн, у лютому - $457 млн, у січні - $284,1 млн, -  свідчать дані Державної служби статистики.

У січні-квітні 2018 року експорт товарів збільшився на 12,8% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року і склав $15,5 млрд, імпорт - на 15,1% до $16,9 млрд.

Нагадаємо, що в 2017 році від'ємне сальдо зовнішньоторговельного балансу України склало $2,6 млрд, тоді як за 2016 рік зовнішньоторговельний баланс країни був зведений з профіцитом $540 млн.

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15 06 2018 10:00
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