БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИЗа чотири місяці (січень-квітень) 2018 року від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами збільшилося в 1,5 рази - до $1,4 млрд в порівнянні з січнем-квітнем 2017 року ($968,6 млн).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна "пішла в мінус" на $430 млн у зовнішній торгівлі
Імпорт перевищив експорт на $431,4 млн
Фото: з вільних джерел
Згідно з її даними, у квітні від'ємне сальдо склало $221,6 млн, тоді як у березні - $460 млн, у лютому - $457 млн, у січні - $284,1 млн, - свідчать дані Державної служби статистики.
У січні-квітні 2018 року експорт товарів збільшився на 12,8% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року і склав $15,5 млрд, імпорт - на 15,1% до $16,9 млрд.
Нагадаємо, що в 2017 році від'ємне сальдо зовнішньоторговельного балансу України склало $2,6 млрд, тоді як за 2016 рік зовнішньоторговельний баланс країни був зведений з профіцитом $540 млн.
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