Україна планує частково скасувати Великий договір з Росією
"Мова йде про статті про стратегічне партнерство між Україною і Російською Федерацією або про положення про двостороннє співробітництво у сфері військового і військово-технічного співробітництва. Або співпрацю з Росією для забезпечення державної безпеки України", - зазначив Порошенко під час Київського форуму безпеки, повідомляє LB.ua.
При цьому він підкреслив, що повністю скасувати цей договір не видається можливим.
"Тому що для України є важливими положеннями, в яких сторони поважають територіальну цілісність одна одної, сторони підтверджують непорушність наявних між ними кордонів. Згідно з нормами міжнародного права, ці положення залишаються чинними, незалежно від майбутнього анулювання Радою його окремих положень", - сказав Порошенко.
Раніше Пороенко зазначив, що Україна покине статутні органи Співдружності Незалежних Держав.
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