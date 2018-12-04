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Україна планує частково скасувати Великий договір з Росією

Повністю скасувати цей договір неможливо
Президент Петро Порошенко має намір внести у Верховну Раду проект закону про негайне одностороннє припинення положень договору про дружбу, співпрацю і партнерство між Україною і Росією в частині, де дія цього договору не сумісна з національними інтересами держави і реалізацією права на самооборону.
Україна планує частково скасувати Великий договір з Росією Фото: president.gov.ua

"Мова йде про статті про стратегічне партнерство між Україною і Російською Федерацією або про положення про двостороннє співробітництво у сфері військового і військово-технічного співробітництва. Або співпрацю з Росією для забезпечення державної безпеки України", - зазначив Порошенко під час Київського форуму безпеки, повідомляє LB.ua.

При цьому він підкреслив, що повністю скасувати цей договір не видається можливим.

"Тому що для України є важливими положеннями, в яких сторони поважають територіальну цілісність одна одної, сторони підтверджують непорушність наявних між ними кордонів. Згідно з нормами міжнародного права, ці положення залишаються чинними, незалежно від майбутнього анулювання Радою його окремих положень", - сказав Порошенко.

Раніше Пороенко зазначив, що Україна покине статутні органи Співдружності Незалежних Держав.

 
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12 04 2018 14:16
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