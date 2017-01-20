Україна планує отримати від МВФ ще вісім траншів
Лист про наміри готується президентом, прем'єр-міністром, главою Нацбанку і міністром фінансів.
4-й транш кредиту у розмірі 1 млрд доларів Україна розраховувала отримати в лютому. У результаті, із загальної суми 4-річного кредиту на 17,5 млрд доларів Україною буде отримано 8,6 млрд доларів, повідомляють "Українські новини".
"Залишок коштів планується виділити до кінця 2018 року 7 траншами", - йдеться в документі.
Нагадаємо, директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард впевнена, що завершення узгодження останніх технічних питань про надання Україні чергового траншу можна очікувати протягом найближчих декількох днів.
Раніше міністр фінансів Олександр Данилюк зазначив, що четвертий транш у рамках кредитної програми Міжнародного валютного фонду Україна отримає на початку лютого.
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