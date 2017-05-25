Україна планує припинити залізничне пасажирське сполучення з Росією, - ЗМІ
"Україна готується припинити залізничне пасажирське сполучення з Росією орієнтовно з 1 липня", - повідомляє газета "Коммерсант" з посиланням на джерела, близькі до уряду країни.
Відзначається, що приводом до таких дій стане перевезення РЖД в Росію із зони збройного конфлікту на Донбасі. В даний момент з Донецька в російський Таганрог курсує електричка, ціна квитка на яку становить 17 руб.
При цьому "Укрзалізниця" заявили, що Київ офіційно не прийняв відповідного обмежувального рішення.
"Плани припинити пасажирські перевезення поки офіційно не підтверджують ні в Києві, ні в Москві. Втім, українські співрозмовники "Ъ" наполягають: рішення "активно лобіюють" секретар РНБО Олександр Турчинов та спікер Верховної ради Андрій Парубій, жорстку позицію яких останнім часом все частіше підтримує президент Петро Порошенко", — пише видання.
Нагадаємо, раніше Укрзалізниця заборонила перевезення всіх вантажів і порожніх вагонів, в тому числі транзит по території України для ряду компаній-власників з РФ.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат