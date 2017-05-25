Україна планує припинити залізничне пасажирське сполучення з Росією, - ЗМІ

Україна планує припинити залізничне пасажирське сполучення з Росією з 1 липня.

"Україна готується припинити залізничне пасажирське сполучення з Росією орієнтовно з 1 липня", - повідомляє газета "Коммерсант" з посиланням на джерела, близькі до уряду країни.

Відзначається, що приводом до таких дій стане перевезення РЖД в Росію із зони збройного конфлікту на Донбасі. В даний момент з Донецька в російський Таганрог курсує електричка, ціна квитка на яку становить 17 руб.

При цьому "Укрзалізниця" заявили, що Київ офіційно не прийняв відповідного обмежувального рішення.

"Плани припинити пасажирські перевезення поки офіційно не підтверджують ні в Києві, ні в Москві. Втім, українські співрозмовники "Ъ" наполягають: рішення "активно лобіюють" секретар РНБО Олександр Турчинов та спікер Верховної ради Андрій Парубій, жорстку позицію яких останнім часом все частіше підтримує президент Петро Порошенко", — пише видання.