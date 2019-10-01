Україна планує розірвати з Росією близько 40 двосторонніх угод
Про це в ефірі "Прямого" заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій внутрішньо переміщених осіб України Юрій Гримчак, повідомляє "Укрінформ".
“Зараз розглядається питання про розірвання близько 40 різних угод, які були підписані свого часу з Російською Федерацією. Скільки таких угод розірвано, мені важко сказати, бо вони там є міждержавні і міжурядові. Тому це робиться, просто що не так публічно", - сказав Гримчак.
За його словами, експерти аналізують наслідки розірвання договорів з Росією, зокрема й щодо спільного користування Азовським морем.
"До міжнародного суду з морського права ми вже подали позов, тому що там є позов з приводу будівництва самого моста, який порушує все, що можна порушувати. І готується або є вже позов з приводу нападу на наші судна, наскільки мені відомо, але оцінка ризиків від розірвання договору про спільне користування від 2003 року Азовським морем - весь час це моніториться. Робиться аналітичний аналіз", - розповів Гримчак.
Раніше Президент України Петро Порошенко заявляв, що вже завершено підготовку подання до суду на Російську Федерацію через акт агресії проти українських моряків у районі Керченської затоки.
Нагадаємо, що російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.
Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу". Після цього проходження суден, які прямували в українські порти в Азовському морі, кілька днів було повністю заблоковане.
Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.
Усі захоплені російськими військовими в районі Керченської протоки українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими.
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