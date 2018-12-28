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Україна планує відкрити в Польщі ще три консульства

Почесні консульства не мають повноважень на виконання всіх консульських дій
Українська влада планує відкрити в польському Вроцлаві генеральне консульство, а в містах Катовіце та Кельце — почесні консульства.
Україна планує відкрити в Польщі ще три консульства Фото: з відкритих джерел

Посол України в Польщі Андрій Дещиця розповів, що є необхідність відкриття ще одного генерального консульства, бо почесні консульства не мають повноважень на виконання всіх консульських дій, повідомляє "Громадське".

"У цьому контексті очевидною є необхідність відкриття ще однієї консульської установи України на заході Польщі — у Вроцлаві, що дозволило б перерозподілити межі консульських округів так, щоб громадяни України могли витрачати не більше ніж дві-три години на дорогу до консульства", - сказав Дещиця в інтерв’ю «Укрінформу».

За його словами, підготовка до відкриття генконсульства триватиме в 2019 році, аби в 2020 році установа розпочала роботу.

Посол також розповів, що відповідне рішення готується щодо почесного консульства в місті Катовіце Сілезького воєводства.

"Сподіваюся, це відбудеться вже невдовзі. Крім того, шукаємо кандидатуру на почесного консула в місті Кельце (Свентокшиське воєводство -ред.)", - додав Дещиця.

Додамо, що Ізраїль сподівається, що Україна долучиться до процесу, який розпочали США, і перенесе своє посольство з Тель-Авіва до Єрусалима.

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28 12 2018 20:37
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