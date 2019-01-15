Україна планує відновити виробництво Ан-124 Руслан
Створення першого літака може початися вже у 2019 році, наразі Україна активно співпрацює в цьому напрямі з декількома міжнародними компаніями,
"Вже зараз ми на завершальній стадії того, що повністю перепрацьовується вся електронна складова цього транспортного літака. І сподіваємося, що вона буде остаточно прийнята інженерною та конструкторською групою ДП Антонов цього року, для того, щоб почати збирання першого літака, який не буде мати жодного російського комплектуючого", – заявив Омельченко в інтерв'ю каналу Прямий.
Ан-124 Руслан - радянський, а згодом - український літак, який є найбільшим серійним вантажним літаком у світі.
Перший політ дослідний зразок здійснив 1982 року в Києві. Вироблявся у Києві та в російському Ульяновську.
Виробництво Русланів припинилося в 2004 році, всього було випущено 55 літаків.
За даними російських ЗМІ, завод в Ульяновську також почав підготовку до відновлення виробництва літака Ан-124 Руслан.
У ДП Антонов заявили, що виготовлення літаків Ан-124 без участі українського держпідприємства неможливе.
Зазначимо, 24 січня компанія "Авіалінії Антонова" відкрила представництво в американському Х'юстоні, штат Техас.
Також український авіаконцерн "Антонов" допомагає в транспортуванні крупно габаритних деталей SpaceX.
Нагадаємо, вчора SpaceX запустила найпотужнішу ракету у світі з власним автомобілем Маска на борту. Ракета-носій Falcon Heavy стартувала з мису Канаверал о 22:40 за Києвом.
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