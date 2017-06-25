Україна планує закуповувати у Westinghouse 55% ядерного палива, – Порошенко

Україна планує довести закупівлі ядерного палива в американської компанії Westinghouse до 55 %.

Про це заявив Президент Петро Порошенко в інтерв'ю українським журналістам, яке транслював телеканал "Україна", повідомляє "Укрінформ".

"Енергетична безпека полягає також і в ядерній енергетиці. І тут ми збільшуємо значно долю американських постачальників ядерного палива Westinghouse, я сподіваюсь, що нам вдасться це зробити до 55%", – сказав Порошенко.

Нагадаємо, в серпні 2016 року Україна домовилася з Westinghouse про збільшення поставок і будівництво в майбутньому заводу з виробництва ядерного палива.

Westinghouse Electric Sweden у 2017 році поставить держпідприємству "НАЕК "Енергоатом" шість партій ядерного палива для АЕС України.

Уряд України затвердив проект будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій.