Україна планує закуповувати у Westinghouse 55% ядерного палива, – Порошенко
Про це заявив Президент Петро Порошенко в інтерв'ю українським журналістам, яке транслював телеканал "Україна", повідомляє "Укрінформ".
"Енергетична безпека полягає також і в ядерній енергетиці. І тут ми збільшуємо значно долю американських постачальників ядерного палива Westinghouse, я сподіваюсь, що нам вдасться це зробити до 55%", – сказав Порошенко.
Нагадаємо, в серпні 2016 року Україна домовилася з Westinghouse про збільшення поставок і будівництво в майбутньому заводу з виробництва ядерного палива.
Westinghouse Electric Sweden у 2017 році поставить держпідприємству "НАЕК "Енергоатом" шість партій ядерного палива для АЕС України.
Уряд України затвердив проект будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій.
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