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Україна платить пенсії батькам Захарченка, - Рева

Рева зізнався, що фактично неможливо перешкоджати "пенсійному туризму" – коли жителі окупованого Донбасу їздять за українськими пенсіями через лінію розмежування
Батьки ватажка "ДНР" Олександра Захарченко отримують пенсію на території України.
Україна платить пенсії батькам Захарченка, - Рева Олександр Захарченко. Фото: obozrevatel

"От батьки Захарченка отримують пенсію на нашій території. Їх синуля там себе президентом назвав, в палаті №6 всі наполеони і президенти, а вони чомусь в "новоросскій" рай не їдуть", – розповів міністр соціальної політики Андрій Рева в інтерв'ю "Цензор.НЕТ".

Рева зізнався, що фактично неможливо перешкоджати "пенсійному туризму" – коли жителі окупованого Донбасу їздять за українськими пенсіями через лінію розмежування.

Міністр додав, що тільки-но розпочинається боротьба з цим явищем, відразу з'являються правозахисники і "кричать, що ми порушуємо права людей".

"Кажуть: "Ви призначили пенсії, закрийте очі на все і виплачуйте". Така у них позиція. Ми їм починаємо пояснювати, що в країні є закон", – розповів Рева.

Нагадаємо, у Мар'їнці затримали жінку, колишню вчительку української та російської мов у Дебальцевому, яка на російському телебаченні звинувачувала Збройні сили України у мародерстві, а потім прийшла отримувати українську пенсію.

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11 05 2017 15:55
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