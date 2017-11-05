Україна платить пенсії батькам Захарченка, - Рева
"От батьки Захарченка отримують пенсію на нашій території. Їх синуля там себе президентом назвав, в палаті №6 всі наполеони і президенти, а вони чомусь в "новоросскій" рай не їдуть", – розповів міністр соціальної політики Андрій Рева в інтерв'ю "Цензор.НЕТ".
Рева зізнався, що фактично неможливо перешкоджати "пенсійному туризму" – коли жителі окупованого Донбасу їздять за українськими пенсіями через лінію розмежування.
Міністр додав, що тільки-но розпочинається боротьба з цим явищем, відразу з'являються правозахисники і "кричать, що ми порушуємо права людей".
"Кажуть: "Ви призначили пенсії, закрийте очі на все і виплачуйте". Така у них позиція. Ми їм починаємо пояснювати, що в країні є закон", – розповів Рева.
Нагадаємо, у Мар'їнці затримали жінку, колишню вчительку української та російської мов у Дебальцевому, яка на російському телебаченні звинувачувала Збройні сили України у мародерстві, а потім прийшла отримувати українську пенсію.
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