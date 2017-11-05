Україна платить пенсії батькам Захарченка, - Рева

Рева зізнався, що фактично неможливо перешкоджати "пенсійному туризму" – коли жителі окупованого Донбасу їздять за українськими пенсіями через лінію розмежування

Батьки ватажка "ДНР" Олександра Захарченко отримують пенсію на території України.

"От батьки Захарченка отримують пенсію на нашій території. Їх синуля там себе президентом назвав, в палаті №6 всі наполеони і президенти, а вони чомусь в "новоросскій" рай не їдуть", – розповів міністр соціальної політики Андрій Рева в інтерв'ю "Цензор.НЕТ".

Рева зізнався, що фактично неможливо перешкоджати "пенсійному туризму" – коли жителі окупованого Донбасу їздять за українськими пенсіями через лінію розмежування.

Міністр додав, що тільки-но розпочинається боротьба з цим явищем, відразу з'являються правозахисники і "кричать, що ми порушуємо права людей".

"Кажуть: "Ви призначили пенсії, закрийте очі на все і виплачуйте". Така у них позиція. Ми їм починаємо пояснювати, що в країні є закон", – розповів Рева.

Нагадаємо, у Мар'їнці затримали жінку, колишню вчительку української та російської мов у Дебальцевому, яка на російському телебаченні звинувачувала Збройні сили України у мародерстві, а потім прийшла отримувати українську пенсію.