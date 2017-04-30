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Україна побудувала дамбу на адмінмежі з окупованим Кримом, - ВІДЕО

Дамбу звели за рік та витратили на неї 35 млн грн
Стаціонарну бетонну греблю звели на межі материкової України з окупованим Росією півостровом Крим.
Україна побудувала дамбу на адмінмежі з окупованим Кримом, - ВІДЕО Фото: ru.krymr.com

"Вода з Каховського водосховища має зрошувати землі півдня Херсонщини. Якби канал перекрили за кілька десятків кілометрів до адмінмежі з Кримом, де є остання стаціонарна дамба, ферми південніше опинилися б під загрозою посухи. Тому воду туди пускали під меншим тиском, а фермери самотужки звели греблю з мішків із піском", - йдеться у сюжеті "ТСН".

Тепер же знайдено не тимчасове, а повноцінне рішення проблеми, яке дозволить вирощувати рис і пшеницю.

"Тепер у нас є впевненість у завтрашньому дні", - пояснив фермер Юрій Дудченко.

"Етап перший завершено. Продовження – це створення інфраструктури. Лебідки, чергові приміщення, охорона", - пояснив головний інженер управління Північно-Кримського каналу Володимир Оберемок.

Нагадаємо, що у Держдумі Росії готується пакет законопроектів про фактичне введення в окупованому Криму офшорного режиму.

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30 04 2017 13:41
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