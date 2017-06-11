Україна почала імпортувати вдвічі більше вугілля

Основним постачальником за цей період була Росія (55,7%)

Україна в січні-жовтні 2017 року збільшила імпорт кам'яного вугілля і антрациту в грошовому вираженні в 1,8 рази порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 2,151 мільярда доларів.

Основним постачальником за цей період була Росія (55,7%), поставки з якої становлять 1,2 мільярда доларів, інформує УНІАН з посиланням на Державну фіскальну службу України.

Друге місце посіло вугілля з США (25%,4, або 546,8 мільйона доларів), а третє - з Австралії (5,4%, або 116,4 мільйона доларів).

З інших країн Україна імпортувала вугілля на 289,8 мільйона доларів.

За даними Фіскальної служби, за 10 місяців Україна експортувала кам'яне вугілля та антрацит до Росії (на 48,7 мільйона доларів), Словаччини (33 мільйони доларів), Туреччини (2,6 мільйона доларів) та інших країн (3,9 мільйона доларів).

Зазначається, що Україна почала відчувати гострий дефіцит енергетичного вугілля з літа 2014 року, коли внаслідок військових дій на сході країни повністю втратила контроль над частиною Донбасу, де розташовано більшість шахт.

Нагадаємо, що за підсумками 2016 року Україна імпортувала вугілля на $1,5 млрд, експорт склав $44,8 млн. Роком раніше, в 2015 році імпорт вугілля в Україну склав $1,6 млрд, експорт - $53,7 млн.

4 листопада у морський торговельний порт "Чорноморськ" (Одеська область) прибуло судно з 75 тонн антрациту з Південно-Африканської Республіки.