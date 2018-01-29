Україна почала переговори з Угорщиною щодо збільшення реверсу газу
Так, наразі ключовим питанням є “дорожня карта” щодо впровадження європейських практик і підходів в перспективі прямої взаємодії двох операторів, - повідомили у прес-службі Укртрансгазу.
Зокрема, вона передбачає збільшення обсягу реверсного потоку газу по угорському маршруту за рахунок віртуального реверсу, участь операторів газо-транспортної системи (ГТС) у регіональних інфраструктурних проектах, реалізація ряду технічних заходів для регулювання тиску в магістральних газопроводах та інше.
Відзначимо, що в 2017 році в Угорщину було транспортовано 11,7 млрд куб. м, що на 75% більше ніж 2016 року року.
Обсяг імпорту природного газу в Україну по угорського напрямку збільшився на 180% у порівнянні з 2016 роком - до 1,8 млрд куб. м.
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