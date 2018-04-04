Україна почала видавати електронні візи для іноземців Сьогодні почалося онлайн оформлення іноземцям електронних віз з діловою або туристичною метою

В Україні від сьогодні починається онлайн оформлення іноземцям електронних віз для в'їзду в Україну з діловою або туристичною метою.

Фото: radiosvoboda.org

МЗС максимально спростило процес отримання електронної візи, який одночасно дозволяє здійснювати ефективний міграційний контроль, - повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ. Повідомляється, що для оформлення електронної візи необхідно заповнити анкету онлайн, скачати скановані копії необхідних документів, заплатити на сайті банківської картою (платіжних систем MasterCard Worldwide або Visa International) і роздрукувати отриману електронною поштою електронну візу. За словами глави МЗС України Павла Климкіна, громадяни 46 країн можуть оформити візу в Україну, не виходячи з дому. Нагадаємо, у березні минулого року у консульській службі Міністерства закордонних справ заявили, що Україна буде вводити систему електронних віз для іноземців.

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