НОВИНИСтарт сезону відбору газу з ПСГ став найпізнішим за останнє десятиліття.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна почала використовувати запаси газу з підземних сховищ
Фото: з вільних джерел
Україна почала використовувати запаси газу, накопичені у підземних сховищах (ПСГ).
Про це повідомляє Укртрансгаз у Facebook.
"Старт сезону відбору 2022/2023 припав на 7 листопада. Це найпізніше офіційно зафіксований початок відбору газу за останнє десятиліття", – йдеться у повідомленні.
Вказано, що зараз відбір газу ведеться на одному газосховищі, яке було обрано через максимальну гнучкість у регулюванні технологічних режимів. Так оператор ПСГ зможе оперативно реагувати на потреби системи і населення країни під час зміни сезонів.
Рекордно пізній старт відбору цього року пов'язаний з кількома основними чинниками:
- сприятливими погодними умовами і відносно високою температурою повітря в осінні місяці;
- підвищенням інтересу до закачування газу в українські ПСГ з боку компаній-нерезидентів;
- загальним скороченням рівня енергоспоживання в Україні.
"Команда Укртрансгазу доклала всіх зусиль, щоб закачати в українські ПСГ якнайбільше природного газу українського видобутку і нерезидентів. Зараз можемо сказати, що система успішно пройшла сезон закачування та готова до проходження опалювального сезону. Ми розуміємо, що перед нами стоять непрості виклики і найважча зима в історії незалежної України", – зазначив голова Укртрансгазу Сергій Перелома.
Нагадаємо, Україна накопичила 14,2 млрд кубометрів газу на початок опалювального сезону. При цьому раніше планувалося запасти на зиму 19 млрд кубів.
Влада очікує, що у наступному опалювальному сезоні споживання газу знизиться на 39,7% (на 7,7 млрд куб. м) порівняно з минулим – до 11,7 млрд куб. м.
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08 11 2022 16:02 МЕДІА
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