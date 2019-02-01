Україна почала застосування конвенції Пан-Євро-Мед

З 1 січня Україна почала застосовувати положення Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження (Пан-Євро-Мед).

Про це на своїй сторінці у Facebook пише перший віце-прем’єр, міністр економічного розвитку Степан Кубів.

Конвенція Пан-Євро-Мед - це інструмент, розроблений Європейським Союзом для співпраці зі своїми торговельними партнерами, а також цих країн між собою.

Участь в конвенції Пан-Євро-Мед дозволить українським виробникам закуповувати сировину і комплектуючі в країнах Європейської асоціації вільної торгівлі або у країнах Середземномор'я, а готову продукцію експортувати до ЄС зберігаючи статус преференційного походження - ввозити товари за зниженою, або нульовою ставкою ввізного мита.

Участь України у Конвенції дозволить розширити присутність наших товарів на ринках третіх країн, з якими укладені угоди про вільну торгівлю, а саме ЄС, ЄАВТ, Чорногорія, Молдова та Македонія. Крім того, ви знаєте, що готується до підписання Угода про вільну торгівлю з Ізраїлем, який також є учасником Конвенції.

Україна з 1 лютого 2018 року набула повноправного членства в конвенції Пан-Євро-Мед. Наразі Україна та Грузія ведуть переговори про внесення змін до режиму вільної торгівлі, що врахуватимуть конвенцію.