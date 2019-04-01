Україна почне виплати за кредитами МВФ уже в лютому
Згідно з нинішнім графіком, Україна зобов'язана виплатити МВФ 1 325,476 млн спецправ запозичень (СПЗ), що за курсом НБУ на початок січня становить близько 1,8 млрд доларів, свідчать дані на сайті МВФ, інформує LB.ua.
Перший платіж МВФ заплановано на 1 лютого в розмірі 47,1 млн СПЗ, а вже 5 лютого необхідно заплатити ще 257,25 млн СПЗ.
Найбільшу виплату призначено на вересень: 3 вересня Україна муситиме заплатити МВФ 114,3 млн СПЗ, а 13 вересня - ще 295,5 млн СПЗ.
18 грудня Рада директорів МВФ вирішила відкрити нову програму України на суму 3,9 млрд доларів і виділити перший транш в розмірі 1,4 млрд доларів.
Нагадаємо, протягом 2019-2020 років Україна повинна виплатити близько 12 млрд доларів за зовнішнім державним боргом.
Міжнародний валютний фонд прогнозує зниження рівня сукупного державного і гарантованого боргу України до 53% ВВП до кінця 2023 року.
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