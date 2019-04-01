Україна почне виплати за кредитами МВФ уже в лютому

Україна повинна виплатити Міжнародному валютному фонду понад 1,8 млрд доларів у 2019 році.

Згідно з нинішнім графіком, Україна зобов'язана виплатити МВФ 1 325,476 млн спецправ запозичень (СПЗ), що за курсом НБУ на початок січня становить близько 1,8 млрд доларів, свідчать дані на сайті МВФ, інформує LB.ua.

Перший платіж МВФ заплановано на 1 лютого в розмірі 47,1 млн СПЗ, а вже 5 лютого необхідно заплатити ще 257,25 млн СПЗ.

Найбільшу виплату призначено на вересень: 3 вересня Україна муситиме заплатити МВФ 114,3 млн СПЗ, а 13 вересня - ще 295,5 млн СПЗ.

18 грудня Рада директорів МВФ вирішила відкрити нову програму України на суму 3,9 млрд доларів і виділити перший транш в розмірі 1,4 млрд доларів.