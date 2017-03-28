Україна починає страждати від браку води через вирубку лісів, - Семерак
Відповідну заяву зробив міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак. За його словами, це пов’язано, зокрема, і з вирубкою лісів, поведінкою промислових підприємств щодо водоймищ та розчисткою водних артерій, повідомляє ZIK.
"Сьогодні в Україні не залишилося жодного озера чи річки, де б якість води була на рівні першого класу. Так, минулого літа я кожного ранку прокидався і з жахом переглядав новини, чи не почався мор риби ще в якійсь річці", – говорить міністр.
Натомість за таке недбале ставлення до природних ресурсів жодне підприємство в Україні не понесло покарання. Це пов’язано зі слабким українським законодавством, згідно з яким за таке поводження з природою передбачена тільки адміністративна, а не кримінальна відповідальність.
"Разом із Генпрокуратурою Мінекології напрацювало зміни саме до кримінального законодавства, яке передбачає підвищену відповідальність за шкоду природі. Однак в грудні минулого року парламент в дуже швидкому режимі приймає закон, який забороняє у 2017 році будь-які перевірки, зокрема і екологічні. Відтак, наразі Міністерство природи фактично опинилося під мораторієм проведення перевірок", – наголосив Семерак.
Нагадаємо, що орієнтовний обсяг відтворення лісів на території України у 2017 р складе понад 50 тис. Га.
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