Україна подала до Суду ООН докази проти Росії щодо Криму

Президент відзначив, що меморандум містить надзвичайну, як для практики Суду, кількість доказів

Україна 12 червня подає до Міжнародного суду ООН меморандум у справі проти Росії щодо порушення Міжнародної конвенції про заборону фінансування тероризму.

"Дуже символічно, що Міжнародний суд ООН визначив саме 12 червня – день Росії – для подачі Меморандуму у справі України проти Росії щодо порушення Міжнародної конвенції про заборону фінансування тероризму та Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм расової дискримінації"", - повідомив президент Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що подання меморандуму у справі проти Росії – важливий етап у доведенні того, що за всі свої протиправні дії РФ нестиме відповідальність.

"Подолати брехню можна лише правдою і доказами. Для цього нам потрібна позиція Міжнародного суду ООН, який надасть належну оцінку діям РФ і не залишить їм можливості ховатися від відповідальності за черговими маніпуляціями та криками "це не ми" і "нас там нема", - зазначив Порошенко.

Президент відзначив, що меморандум містить надзвичайну, як для практики Суду, кількість доказів.

"Це зроблено для того, щоб ні в кого не лишилось сумнівів, що Росія вчинила протиправні дії і має понести за це відповідальність", - додав він.

За інформацією "Європейської правди", українська сторона передасть документи до суду у вівторок наприкінці робочого дня.

Нагадаємо, втрати України від анексії Росією Криму та військового конфлікту на сході сягають близько 100 мільярдів доларів.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін повідомив, що меморандум складається з 29 томів і містить 17500 сторінок, його загальна вага - близько 90 кг.

Росія повинна подати свій зустрічний меморандум до 12 липня 2019 року.

Нагадаємо, 19 квітня 2017 року суд ООН виніс проміжну ухвалу за позовом України проти РФ. Відповідно до думки суддів, докази України про фінансування Росією тероризму - недостатні, тому в забезпечувальних заходах цієї частини позову відмовлено.

У той самий час суд дозволив забезпечувальні заходи для іншої частини позову - про дискримінацію етнічних українців і кримських татар у тимчасово окупованому Криму. Зокрема, він зобов'язав Росію дозволити роботу Меджлісу кримськотатарського народу і надати доступ до навчання українською мовою в Криму.

І Росію, і Україну зобов'язали уникати порушення конвенції про расову дискримінацію. Також суд зажадав зробити все необхідне, щоб залагодити конфлікт на Донбасі мирно.