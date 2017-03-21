Україна подала апеляцію на рішення про відшкодування $12 млн збитків британській JKX Oil&Gas
"Учора вдень компанія отримала повідомлення Міністерства юстиції України у Високий суд Лондона, про виклик JKX як відповідача у клопотанні,спрямованому на скасування нещодавнього арбітражного рішення проти України і на користь JKX", - йдеться в повідомленні JKX Oil&Gas на сайті Лондонської фондової біржі, інформує "LB.ua".
Підставою для подачі апеляції є те, що арбітражний суд, на думку українського Мін'юсту, серйозно помилився під час розгляду.
Нагадаємо, що британська компанія JKX Oil&Gas, яка володіє Полтавською газонафтовою компанією, відсудила в України в міжнародному арбітражному суді 12 млн доларів.
Відзначимо, що два роки тому JKX Oil&Gas подала позов у Стокгольмський арбітраж, оскаржуючи різке підвищення ренти на видобуток газу. Компанія мала намір відсудити в України 180 млн доларів.
Найбільші акціонери JKX Oil&Gas - структури Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова (володіє 27,5% JKX, проте не контролює компанію), Олександра Жукова (володіє 11,45%). Крім того, російська Proxima Capital Group володіє 19,92% акцій JKX.
Полтавська газонафтова компанія - один з найбільших недержавних виробників нафти і газу в Україні. Вона має ліцензії на розробку кількох нафтогазових родовищ у Полтавській області.
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