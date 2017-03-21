Україна подала апеляцію на рішення про відшкодування $12 млн збитків британській JKX Oil&Gas

На думку Мін'юсту, суд "серйозно помилився" під час розгляду

Міністерство юстиції України подало апеляцію на рішення міжнародного арбітражу про відшкодування британській компанії JKX Oil&Gas, що володіє в Україні нафтогазовими активами, $11,7 млн доларів збитків.

"Учора вдень компанія отримала повідомлення Міністерства юстиції України у Високий суд Лондона, про виклик JKX як відповідача у клопотанні,спрямованому на скасування нещодавнього арбітражного рішення проти України і на користь JKX", - йдеться в повідомленні JKX Oil&Gas на сайті Лондонської фондової біржі, інформує "LB.ua".

Підставою для подачі апеляції є те, що арбітражний суд, на думку українського Мін'юсту, серйозно помилився під час розгляду.

Нагадаємо, що британська компанія JKX Oil&Gas, яка володіє Полтавською газонафтовою компанією, відсудила в України в міжнародному арбітражному суді 12 млн доларів.

Відзначимо, що два роки тому JKX Oil&Gas подала позов у Стокгольмський арбітраж, оскаржуючи різке підвищення ренти на видобуток газу. Компанія мала намір відсудити в України 180 млн доларів.

Найбільші акціонери JKX Oil&Gas - структури Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова (володіє 27,5% JKX, проте не контролює компанію), Олександра Жукова (володіє 11,45%). Крім того, російська Proxima Capital Group володіє 19,92% акцій JKX.

Полтавська газонафтова компанія - один з найбільших недержавних виробників нафти і газу в Україні. Вона має ліцензії на розробку кількох нафтогазових родовищ у Полтавській області.