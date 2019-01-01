Україна подала до Страсбурга правову позицію у кримській справі проти Росії

Україна передала у Страсбург "позицію щодо анексії та порушень прав людини в Криму для лютневого засідання ЄСПЛ"

У Європейському суді з прав людини зареєстровано документи від уряду України до слухань у об’єднаній кримській скарзі "Україна проти РФ".

Представник уряду зауважив, що Україна передала у Страсбург "позицію щодо анексії та порушень прав людини в Криму для лютневого засідання ЄСПЛ", повідомив урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ, заступник міністра юстиції Іван Ліщина, інформує "Європейська правда".

За його словами, у підготовці правової позиції брала участь Українська Гельсінська спілка з прав людини та авторитетний британський юрист, королівський адвокат Бен Еммерсон.

Перші слухання у "кримській справі" мають відбутися 27 лютого 2019 року. За підсумками цього засідання, як відомо, Європейський суд з прав людини має ухвалити рішення щодо прийнятності скарги України про т Росії та юридично встановити дату початку фактичного контролю Росії над Кримським півостровом. Україна стверджує, що втратила контроль над Кримом в ніч з 26 на 27 лютого 2014 року.

Ліщина опублікував у своєму Facebook скріншот із захищеної системи комунікації з Судом, де зазначений час подачі – між 17:34 та 17:27. Цікаво, що повідомлення уповноваженого датоване понеділком 31 грудня. Дата передачі даних у системі не зазначена, але раніше анонсувалося, що документи мають бути передані "до 30 грудня".

Нагадаємо, Генеральна асамблея ООН 22 грудня ухвалила резолюцію щодо ситуації з правами людини у Криму, у якій поіменно перелічені імена конкретних українців, яких незаконно утримує Росія.

Документ засуджує політично вмотивовані переслідування українців та закликає звільнити усіх громадян України, які незаконно утримуються в окупованому Криму та РФ. Резолюція визнає Олега Сенцова, Володимира Балуха та Еміра-Усеїна Куку політичними в’язнями.