Україна подала до суду ООН заяву з приводу юрисдикції у справі проти Росії

"Письмова заява України, яка передана сьогодні до МС ООН, переконливо демонструє, що МС ООН має юрисдикцію розглядати усі позовні вимоги України"

Міністерство закордонних справ передало до Міжнародного суду ООН письмову заяву, яка переконливо демонструє, що суд має юрисдикцію розглядати усі позовні заяви нашої країни до Російської Федерації.

Про це йдеться у заяві МЗС, оприлюдненій прес-службою зовнішньополітичного відомства, інформує "Укрінформ".

"14 січня 2019 року Україна передала свої письмові зауваження та позицію до Міжнародного Суду ООН у відповідь на заперечення Російської Федерації з приводу відсутності в Суду юрисдикції розглядати міждержавний спір щодо застосування та тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію усіх форм расової дискримінації", - йдеться у документі.

У зовнішньополітичному відомстві нагадали, що у своєму позові Україна вимагає від Російської Федерації відшкодування збитків за триваючі і систематичні порушення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію усіх форм расової дискримінації. У червні 2018 року Україна подала Меморандум на підтримку своїх вимог, що супроводжуються широким переліком задокументованих доказів серйозних порушень Росією вищезгаданих конвенцій. Росія подала свої заперечення з приводу юрисдикції до Міжнародного суду ООН у вересні 2018 року.

"Письмова заява України, яка передана сьогодні до МС ООН, переконливо демонструє, що МС ООН має юрисдикцію розглядати усі позовні вимоги України", - акцентували у МЗС.

Як зазначається в заяві, по-перше, Україна заявляє, що дотрималась усіх необхідних вимог досудового врегулювання спору, що надає МС ООН юрисдикцію розглядати спір з Російською Федерацією щодо застосування та тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію усіх форм расової дискримінації.

По-друге, Україна доводить, що більшість заперечень Російської Федерації є неприйнятними на попередньому етапі розгляду справи, оскільки вони можуть розглядатись під час заслуховування справи по суті.

По-третє, Україна вказує, що питання стосовно тлумачення конвенцій мають вирішуватись на етапі розгляду справи по суті.

Наступним процедурним кроком у цій справі буде призначення усних слухань заперечень Російської Федерації з приводу юрисдикції, після яких МС ООН ухвалить рішення з приводу наявності юрисдикції, поінформували у МЗС.

Україна ініціювала свій позов проти Російської Федерації в січні 2017 року. В квітні 2017 року МС ООН прийняв рішення про застосування тимчасових заходів, наказуючи Росії утримуватись від збереження або застосування нових обмежень на права кримськотатарської спільноти зберігати свої представницькі інституції, включаючи Меджліс кримськотатарського народу, забезпечити доступ до освіти українською мовою та не загострювати спір.

Нагадаємо, що російська омбудсмен відправила Денісовій SMS, в якій повідомила про скасування зустрічі. Омбудсмени мали зустрітися напередодні суду з обрання запобіжного заходу полоненим українським морякам.