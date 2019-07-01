Україна подала позов до ЄСПЛ щодо захоплення Росією моряків

Уряд вимагає визнання судом факту порушення Російською Федерацією прав 24-х українських моряків в ході незаконного нападу на українські кораблі

Україна подала до Європейського суду з прав людини позов проти Росії через захоплення українських моряків біля Керченської протоки.

"Уряд України виконав інструкції суду та подав 7 січня 2019 року повноцінну заяву у справі # 55855/18", - написав у Facebook заступник міністра юстиції, уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина.

Ліщина пояснив, що уряд вимагає визнання судом факту порушення Російською Федерацією прав 24-х українських моряків в ході незаконного нападу на українські кораблі, поранення та захоплення моряків в Керченській протоці 25 листопаду 2018 року, їхнього незаконного утримання в пенітенціарних установах РФ та притягнення до кримінальної відповідальності.

"Уряд України вважає, що при цьому були порушені ст.ст. 2, 3, 5, 6 та 38 Конвенції", - додав заступник міністра.

Нагадаємо, що російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.

Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу". Після цього проходження суден, які прямували в українські порти в Азовському морі, кілька днів було повністю заблоковане.

Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.

Усі захоплені російськими військовими в районі Керченської протоки українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими.