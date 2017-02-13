Україна подала позов проти Росії через обмеження транзиту товарів

Унаслідок обмежень постраждали близько 79% експортних поставок з України в Казахстан і 95% у Киргизстан

Україна подала позов на Росію у Світову організацію торгівлі через обмеження транзиту українських товарів.

"9 лютого Україна направила у СОТ вимогу про створення Групи експертів у рамках справи про численні обмеження транзиту з території України через територію РФ у треті країни: Казахстан і Киргизстан", - повідомляють на сайті МЕРТ.

Відзначають, що з моменту застосування Україною положень поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі з Євросоюзом з 1 січня 2016 року, Росія ввела транзитні обмеження автомобільними і залізничними шляхами з території України в Казахстан, а з 1 липня 2016 року - в Киргизстан.

"За оцінками експертів, близько 79% експортних поставок з України в Казахстан і 95% в Киргизстан постраждали від обмежень і часткової заборони з боку РФ", - наголошено в повідомленні.

У рамках роботи з протидії агресії Російської Федерації в торговельній сфері та з метою захисту інтересів України й українських експортерів Мінекономіки почало процес врегулювання спору в рамках СОТ щодо згаданих обмежень.

"Оскільки на першому етапі Росія не готова була до врегулювання спору і не вжила заходів щодо скасування неправомірних, дискримінаційних та економічно необґрунтованих обмежень у сфері транзиту, українська сторона продовжила розгляд справи відповідно до встановленої процедури і для початку наступного етапу розгляду спору (розгляду справи по суті) в СОТ було направлено вимогу про створення групи експертів", - ідеться в повідомленні.

Відзначають, що цей позов став уже другим позовом України у СОТ проти РФ за останній час.

"Зараз триває збір матеріалів для підготовки наступного позову, який буде охоплювати численні заборони й обмеження на імпорт українських товарів у РФ", - повідомили в МЕРТ.

Як повідомляв iPress.ua, втрати України через проблеми з транзитом товарів територією Росії в 2016 році становитимуть 400 млн доларів.