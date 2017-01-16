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Україна подала позов проти Росії до Міжнародного суду ООН в Гаазі

Україна стверджує, що Російська Федерація порушує Конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму
Україна подала позов до Міжнародного суду ООН щоб притягнути Росію до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її незаконної агресії проти України.
Україна подала позов проти Росії до Міжнародного суду ООН в Гаазі Фото: israelreport.ru

"Україна стверджує, що Російська Федерація порушує Конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму шляхом надання зброї та інших видів допомоги незаконним збройним формуванням, які вчинили низку актів тероризму на території України", - сказано у повідомленні прес-служби МЗС.

"До найбільш трагічних терористичних атак російських маріонеток слід віднести збиття літака малайзійських авіаліній рейсу MH17, обстріли жилих районів Маріуполя та Краматорська, знищення цивільного пасажирського автобуса неподалік від Волновахи і смертоносний вибух під час мирного зібрання в Харкові", - повідомляє МЗС.

Також у позові Україна стверджує, що Росія порушує Конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, "беручи участь в кампанії дискримінації щодо неросійських громад, які проживають на окупованій території Кримського півострова, зокрема, спільнот етнічних українців і кримських татар".

Нагадаємо, ООН сформувала трибунал для розслідування справи діяльності Росії в Криму.

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