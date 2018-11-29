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Україна подала в трибунал ООН з морського права через агресію Росії в Керченській протоці

МЗС зафіксувало порушення Росією Конвенції ООН з морського права в Чорному морі, Азовському морі та Керченській протоці
Міністерство закордонних справ України поінформувало арбітражний трибунал, який розглядає спір між Україною та РФ, про захоплення російськими силовиками трьох українських кораблів та військовослужбовців ВМС України.
Україна подала в трибунал ООН з морського права через агресію Росії в Керченській протоці Фото: Getty Images

У зверненні до трибуналу МЗС зафіксувало порушення Росією Конвенції ООН з морського права в Чорному морі, Азовському морі і Керченській протоці, йдеться в заяві МЗС, поширеній прес-центром відомства. 

"Україна звернула увагу на постійну практику дискримінаційного переслідування українських та іноземних суден, які планують пройти через Керченську протоку в Маріуполь, Бердянськ та інші українські порти", - йдеться у повідомленні українського дипломатичного відомства.

У МЗС зазначили, що через арбітражний суд "із застосуванням всіх наявних правових засобів" мають намір оскаржити останні дії РФ у морі - цілеспрямовану ескалацію конфлікту в Керченській протоці, створення перешкод для судноплавства, невиправдано тривалі зупинки суден, що прямують в українські порти в Азовському морі.

"Україна заявила протест проти дій Росії, довела їх до відома своїх союзників і шляхом звернення в арбітражний трибунал продемонструвала свій намір оскаржити поведінку Росії з застосуванням всіх наявних правових засобів", - наголошується в заяві.

Нагадаємо, що російські військові атакували українські катери, що 25 листопада спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку.

Вночі 25 листопада Україна повідомила російським портам про намір трьох кораблів перейти через Керченську протоку. Це необхідно робити відповідно до договору про спільне користування Азовським морем і протокою.

Незважаючи на це близько 8 години ранку російські кораблі здійснили провокаційні дії проти українських кораблів, в тому числі протаранивши буксир "Яни Капу".

Після цього, Росія звинуватила українські кораблі в незаконному заході в територіальні води, заявивши, що вони "небезпечно маневрують" і "не підкоряються законним вимогам російської влади", і фізично - транспортним судном - закрила Керченську протоку.

Українські кораблі вирішили повернутися до Одеси, але російські військові почали переслідування та захопили три судна.

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29 11 2018 10:56
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