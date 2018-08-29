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Україна подала запит в США на купівлю систем протиповітряної оборони - Чалий

Україна подала запит в США щодо купівлі систем протиповітряної оборони вартістю $750 млн за одну одиницю, при необхідності мінімум трьох відповідних військових комплексів для української армії.
Україна подала запит в США на купівлю систем протиповітряної оборони - Чалий Валерій Чалий. Фото: @UKRINFORM

"Наші потреби наступного періоду, на мій погляд, це морський простір, військово-повітряний простір; це те, без чого ми просто не зможемо забезпечити оборону країни", - повідомив надзвичайний і повноважний посол України в США Валерій Чалий в інтерв'ю "Радіо НВ".

Посол також повідомив, що Україна потребує безпілотники, контрбатарейні радари і контрснайперскі системи.

За його словами, відповідний запит був озвучений на "найвищому та високому рівні" - на зустрічах президентів України і США в Брюсселі та зустрічах української сторони з радником Трампа з нацбезпеки Джоном Болтоном.

Інші подробиці цього запиту Чалий не озвучив, посилаючись на засекреченість інформації.

Нагадаємо, що 30 квітня про прибуття Javelin до України повідомили в Державному департаменті США.​

Згодом Президент України Петро Порошенко підтвердив, що американські протитанкові ракетні комплекси Javelin уже в Україні.

У свою чергу міністр оборони України Степан Полторак повідомляв, що практична підготовка української армії з американськими протитанковими ракетними комплексами Javelin розпочнеться 2 травня.

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29 08 2018 08:52
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