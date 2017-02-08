Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Україна подасть до суду на Росію через збитки від будівництва Керченського мосту

Міністерство транспорту РФ має намір закрити Керченську протоку на 23 діб у серпні-вересні 2017 року
Введення Росією обмежень щодо судноплавства через Керченський канал у зв'язку з будівництвом мосту призводить до збитків українських портів і буде оскаржено в суді, заявив заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк на зустрічі з профспілками морських і річкових портів у вівторок.
Україна подасть до суду на Росію через збитки від будівництва Керченського мосту Фото: most.life

"Міністерство юстиції у межах наявних судових позовів проти Росії відокремлює виділяє проблему перекриття Керченського каналу та введення обмежень по судноплавству. Зараз готується позов і вважаються збитки недоотриманих коштів Маріупольським і Бердянським торговельними портами", - цитує міністра прес-служба відомства, інформує "112.Україна".

Лавренюк додав, що проблема будівництва Керченського порту, на якій акцентували увагу профспілки Бердянського порту, зараз вирішується спільно з Міністерством закордонних справ, Радою національної безпеки і оборони.

"Це глобальний, політичний і складне питання, але ми його обов'язково вирішимо", - сказав заступник міністра.

Він також повідомив, що Мінінфраструктури ініціює зменшення нормативів відрахування державними підприємствами частини чистого прибутку до держбюджету з 75% до 50%, щоб більше коштів направляти на розвиток та оновлення інфраструктури.

Як йдеться у повідомленні, представники профспілок висловили стурбованість рівнем заробітних плат, кадровими призначеннями, корупцією у портах, а також з питань днопоглиблення акваторій портів та порядку компенсації інвестицій морським портам.

Лавренюк зазначив, що Мінінфраструктури спільно Адміністрацією морських портів України та за участю бізнес асоціацією розробили і направили на погодження в інші органи влади проект порядку компенсації інвестицій.

Міністерство транспорту РФ має намір закрити Керченську протоку на 23 діб у серпні-вересні 2017 року.

Заступник міністра додав, що такі дії можуть завдати значної шкоди не тільки безпеки судноплавства, але і національної безпеки України в цілому.

Нагадаємо, будівництво Росією моста через Керченську протоку може призвести до екологічної катастрофи.

Росія до кінця 2018 року планує запустити автомобільну частину мосту, а в кінці 2019 року - залізничну.
 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 08 2017 08:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.