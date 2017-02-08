Україна подасть до суду на Росію через збитки від будівництва Керченського мосту
"Міністерство юстиції у межах наявних судових позовів проти Росії відокремлює виділяє проблему перекриття Керченського каналу та введення обмежень по судноплавству. Зараз готується позов і вважаються збитки недоотриманих коштів Маріупольським і Бердянським торговельними портами", - цитує міністра прес-служба відомства, інформує "112.Україна".
Лавренюк додав, що проблема будівництва Керченського порту, на якій акцентували увагу профспілки Бердянського порту, зараз вирішується спільно з Міністерством закордонних справ, Радою національної безпеки і оборони.
"Це глобальний, політичний і складне питання, але ми його обов'язково вирішимо", - сказав заступник міністра.
Він також повідомив, що Мінінфраструктури ініціює зменшення нормативів відрахування державними підприємствами частини чистого прибутку до держбюджету з 75% до 50%, щоб більше коштів направляти на розвиток та оновлення інфраструктури.
Як йдеться у повідомленні, представники профспілок висловили стурбованість рівнем заробітних плат, кадровими призначеннями, корупцією у портах, а також з питань днопоглиблення акваторій портів та порядку компенсації інвестицій морським портам.
Лавренюк зазначив, що Мінінфраструктури спільно Адміністрацією морських портів України та за участю бізнес асоціацією розробили і направили на погодження в інші органи влади проект порядку компенсації інвестицій.
Міністерство транспорту РФ має намір закрити Керченську протоку на 23 діб у серпні-вересні 2017 року.
Заступник міністра додав, що такі дії можуть завдати значної шкоди не тільки безпеки судноплавства, але і національної безпеки України в цілому.
Нагадаємо, будівництво Росією моста через Керченську протоку може призвести до екологічної катастрофи.
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