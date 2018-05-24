Україна подасть до суду ООН докази постачання Росією зброї на Донбас

До меморандуму долучать висновок міжнародних слідчих про те, що ракета, яка збила MH17, належала Збройним силам Росії

Україна 12 червня подасть до Міжнародного суду ООН меморандум про порушення Росією Монреальської та Міжнародної конвенцій про боротьбу з фінансуванням тероризму.

Про це повідомила заступниця міністра закордонних справ України Лана Зеркаль.

До меморандуму долучать висновок міжнародних слідчих про те, що ракета, яка збила MH17, належала 53-ій бригаді Збройних сил Росії.

"Перевезення 53 зенітно-ракетною бригадою Збройних Сил Російської Федерації Буку, з якого і було збито літак МН 17, є прямим доказом постачання Росією зброї, яка була використана для збиття цивільного літака. Це становить порушення Монреальської конвенції 1971 року (Конвенція про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації, – ред.) та Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму. Саме це ми доведемо і обґрунтуємо у своєму меморандумі, який подамо до Міжнародного Суду ООН вже 12 червня", – заявила Зеркаль.

Нагадаємо, Boeing-777, що здійснював рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, було збито над територією Донецької області 17 липня 2014 року. Усі 298 людей, які були на борту, загинули.

У травні 2018 року Міжнародна слідча група звинуватила у збитті літака російських військовослужбовців.

Президент України Петро Порошенко прокоментував висновки Міжнародної слідчої групи.

Родичі загиблих пасажирів рейсу МН17 написали відкритого листа росіянам, в якому зазначили, що попри спокусу відповісти Росії ненавистю, вони відокремлюють простих росіян від відповідальних осіб "тієї системи управління, яка призвела до атаки на MH17" і впевнені, що найголовнішим є "відновлення гуманізму і єдності людства".