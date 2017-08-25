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Україна подасть до Світової організації торгівлі ще один позов проти Росії, – Микольська

Справа стосуватиметься сільськогосподарської продукції
Україна планує до кінця 2017 року подати четвертий позов проти РФ до Світової організації торгівлі щодо аграрної продукції.
Україна подасть до Світової організації торгівлі ще один позов проти Росії, – Микольська Фото: slovoidilo.ua

Про це заявила журналістам заступник міністра економічного розвитку і торгівлі, торговий представник України Наталія Микольська, повідомляють УНН.

"Ми завершуємо фінальну роботу щодо подання в СОТ позову (щодо РФ, – ред.) по сільськогосподарській продукції", – сказала Микольська.

Водночас вона не уточнила про яку саме аграрну продукцію йдеться в позові.

"Хочу зазначити, що однозначно порушень (з боку, – ред.) Російської Федерації є набагато більше, але Україна подасть, фактично, це звернення на ініціювання процедури суперечок по тих, де у нас дуже сильна доказова база, і де українські компанії готові співпрацювати для того, щоб цю доказову базу надавати", – додала торговий представник.

Наприкінці жовтня 2015 року Україна подала позов у СОТ проти Росії про торговельні обмеження щодо вагонів і стрілочних переводів вітчизняного виробництва. Позов став першим у загальному пакеті претензій, які готує Україна. Суть позову України в тому, що експорт українських вагонів і стрілочних переводів через торговельні обмеження, які були запроваджені Росією, скоротився з $1,7 млрд у 2013 році до $51 млн за 7 місяців 2015 року.

У грудні 2016 року Орган врегулювання суперечок СОТ на вимогу України розпочав процедуру розгляду суперечки щодо обмеження з боку Росії імпорту українських вагонів та обладнання.

Нагадаємо, в лютому 2017 Україна подала позов на Росію у Світову організацію торгівлі через обмеження транзиту українських товарів. У випадку невиконання Росією рішення Світової організації торгівлі (СОТ) щодо транзиту товарів, Україна буде вводити додаткові мита для російських товарів.

У травні Росія спрямувала до органу з розв'язання суперечок Світової організації торгівлі запит на проведення консультацій у зв'язку з обмеженнями щодо РФ, які впроваджуються Україною.

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25 08 2017 18:10
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