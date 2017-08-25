Україна подасть до Світової організації торгівлі ще один позов проти Росії, – Микольська

Україна планує до кінця 2017 року подати четвертий позов проти РФ до Світової організації торгівлі щодо аграрної продукції.

Про це заявила журналістам заступник міністра економічного розвитку і торгівлі, торговий представник України Наталія Микольська, повідомляють УНН.

"Ми завершуємо фінальну роботу щодо подання в СОТ позову (щодо РФ, – ред.) по сільськогосподарській продукції", – сказала Микольська.

Водночас вона не уточнила про яку саме аграрну продукцію йдеться в позові.

"Хочу зазначити, що однозначно порушень (з боку, – ред.) Російської Федерації є набагато більше, але Україна подасть, фактично, це звернення на ініціювання процедури суперечок по тих, де у нас дуже сильна доказова база, і де українські компанії готові співпрацювати для того, щоб цю доказову базу надавати", – додала торговий представник.

Наприкінці жовтня 2015 року Україна подала позов у СОТ проти Росії про торговельні обмеження щодо вагонів і стрілочних переводів вітчизняного виробництва. Позов став першим у загальному пакеті претензій, які готує Україна. Суть позову України в тому, що експорт українських вагонів і стрілочних переводів через торговельні обмеження, які були запроваджені Росією, скоротився з $1,7 млрд у 2013 році до $51 млн за 7 місяців 2015 року.

У грудні 2016 року Орган врегулювання суперечок СОТ на вимогу України розпочав процедуру розгляду суперечки щодо обмеження з боку Росії імпорту українських вагонів та обладнання.

Нагадаємо, в лютому 2017 Україна подала позов на Росію у Світову організацію торгівлі через обмеження транзиту українських товарів. У випадку невиконання Росією рішення Світової організації торгівлі (СОТ) щодо транзиту товарів, Україна буде вводити додаткові мита для російських товарів.

У травні Росія спрямувала до органу з розв'язання суперечок Світової організації торгівлі запит на проведення консультацій у зв'язку з обмеженнями щодо РФ, які впроваджуються Україною.