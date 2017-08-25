Україна подасть до Світової організації торгівлі ще один позов проти Росії, – Микольська
Про це заявила журналістам заступник міністра економічного розвитку і торгівлі, торговий представник України Наталія Микольська, повідомляють УНН.
"Ми завершуємо фінальну роботу щодо подання в СОТ позову (щодо РФ, – ред.) по сільськогосподарській продукції", – сказала Микольська.
Водночас вона не уточнила про яку саме аграрну продукцію йдеться в позові.
"Хочу зазначити, що однозначно порушень (з боку, – ред.) Російської Федерації є набагато більше, але Україна подасть, фактично, це звернення на ініціювання процедури суперечок по тих, де у нас дуже сильна доказова база, і де українські компанії готові співпрацювати для того, щоб цю доказову базу надавати", – додала торговий представник.
Наприкінці жовтня 2015 року Україна подала позов у СОТ проти Росії про торговельні обмеження щодо вагонів і стрілочних переводів вітчизняного виробництва. Позов став першим у загальному пакеті претензій, які готує Україна. Суть позову України в тому, що експорт українських вагонів і стрілочних переводів через торговельні обмеження, які були запроваджені Росією, скоротився з $1,7 млрд у 2013 році до $51 млн за 7 місяців 2015 року.
У грудні 2016 року Орган врегулювання суперечок СОТ на вимогу України розпочав процедуру розгляду суперечки щодо обмеження з боку Росії імпорту українських вагонів та обладнання.
Нагадаємо, в лютому 2017 Україна подала позов на Росію у Світову організацію торгівлі через обмеження транзиту українських товарів. У випадку невиконання Росією рішення Світової організації торгівлі (СОТ) щодо транзиту товарів, Україна буде вводити додаткові мита для російських товарів.
У травні Росія спрямувала до органу з розв'язання суперечок Світової організації торгівлі запит на проведення консультацій у зв'язку з обмеженнями щодо РФ, які впроваджуються Україною.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат