Україна подасть заявку на право проведення Чемпіонату світу з боксу-2019

Федерація боксу України подасть заявку на право проведення Чемпіонату світу з боксу-2019.

Про це заявив радник президента ФБУ Дмитро Гайструк, повідомляє XSport.

"Усі залишилися задоволені рівнем організації чемпіонату Європи. Федерація боксу України відчула в собі сили проводити турніри такого рівня. Наступним кроком стане подача заявки на проведення чемпіонату світу-2019 – ліцензійного до Олімпійських ігор в Токіо. 24 липня в Москві на засіданні виконавчого комітету AIBA ми презентуємо нашу заявку", – сказав Гайструк.

За його словами, позицію України в боротьбі за проведення чемпіонату світу можуть послабити проблеми з допуском на харківський чемпіонат Європи збірної Косово.

"Отримати чемпіонат світу буде важко. Суперники плануються дуже серйозні. На чемпіонаті Європи у нас виникли труднощі з допуском команди з Косово у зв'язку з тим, що Україна не визнає статус Косово як держави. AIBA залишилася дуже задоволена рівнем організації турніру, телевізійною трансляцією, але залишився певний осад від того, що ми не змогли переступити через державні закони …Зараз ми будемо спілкуватися і з AIBA, і з Європейською конфедерацією і зробимо максимально привабливу заявку, щоб отримати право на чемпіонат світу", – додав Гайструк.

Як зазначив радник президента ФБУ, бюджет проведення чемпіонату Європи-2017 склав понад $1 млн.

Нагадаємо, Чемпіон світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко назвав точну дату свого наступного бою.

Рада директорів Міжнародної боксерської федерації (IBF) призначила попередню дату матчу-реваншу між українцем Володимиром Кличком (64-5, 54 КО) і британцем Ентоні Джошуа (19-0, 19 КО).