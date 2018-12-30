Україна подасть заяву до ЄСПЛ із вимогою звільнити полонених моряків, - Мін’юст

Україна подасть до Європейського суду з прав людини міждержавну заяву проти Росії з вимогою звільнити полонених моряків.

Як повідомив заступник міністра юстиції Іван Ліщина, Україна повинна подати цю заяву до 7 січня, інформує "Громадське".

"Ось 7 січня і подамо. Заява стосується виконання або невиконання обов’язків в межах Європейської конвенції. Тобто, дотримується Росія прав людини, передбачених конвенцією, чи ні. Вимога (України - ред.) буде визнати, що Росія порушує конвенцію, утримуючи моряків", - сказав він.

Ліщина наголосив, що Мін’юст буде вимагати, аби в разі позитивного рішення ЄСПЛ Росія звільнила моряків.

"Але я не знаю, напише Європейський суд прямо в рішенні, що в межах окремих заходів індивідуального характеру звільнити їх (моряків - ред.) безпосередньо. Ми будемо вимагати, але наскільки це можливо на практиці? Сьогодні таких випадків ще не було, щоби суд так прямо написав, але ми сподіваємся", - розповів заступник глави Мін’юсту.

Раніше ЄСПЛ зобов'язав Росію забезпечити полонених українських моряків лікуванням та розказати про умови утримання.

Нагадаємо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.

Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу". Після цього проходження суден, які прямували в українські порти в Азовському морі, кілька днів було повністю заблоковане.

Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.