Україна погрожує Росії введенням додаткових мит

Заборона перевезення товарів по території РФ призвела до того, що Україна майже втратила ринок Казахстану і Узбекистану

У випадку невиконання Росією рішення Світової організації торгівлі (СОТ) щодо транзиту товарів, Україна буде вводити додаткові мита для російських товарів.

"Ми можемо говорити з досить високою ймовірністю, що Росія не виконає рішення СОТ добровільно у разі, якщо воно буде на користь України. Тому в такому випадку ми будемо використовувати механізм відкликання поступок. Це означає, що Україна матиме право скасувати по відношенню до Росії певні блага, які ми надаємо їм. Наприклад, ми зможемо застосувати додаткові мита на товари з РФ, встановити якісь квоти та інше", – повідомила заступник міністра економічного розвитку Наталія Микольська в ефірі "Громадського".

За словами Микольської, заборона перевезення товарів по території РФ призвела до того, що Україна майже втратила ринок Казахстану і Узбекистану.

"96,6% українських товарів до Казахстану поставляються транзитом через РФ, 82,8% - в Узбекистан", - повідомила чиновник.

Вона також зазначила, що українська сторона намагалася домогтися скасування обмеження транзиту з боку РФ на стадії консультацій, однак отримала відмову.

Зазначимо, вчора Україна подала позов на Росію у Світову організацію торгівлі через обмеження транзиту українських товарів.

Як повідомляв iPress.ua, втрати України через проблеми з транзитом товарів територією Росії в 2016 році становитимуть 400 млн доларів.