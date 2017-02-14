Україна погрожує Росії введенням додаткових мит
"Ми можемо говорити з досить високою ймовірністю, що Росія не виконає рішення СОТ добровільно у разі, якщо воно буде на користь України. Тому в такому випадку ми будемо використовувати механізм відкликання поступок. Це означає, що Україна матиме право скасувати по відношенню до Росії певні блага, які ми надаємо їм. Наприклад, ми зможемо застосувати додаткові мита на товари з РФ, встановити якісь квоти та інше", – повідомила заступник міністра економічного розвитку Наталія Микольська в ефірі "Громадського".
За словами Микольської, заборона перевезення товарів по території РФ призвела до того, що Україна майже втратила ринок Казахстану і Узбекистану.
"96,6% українських товарів до Казахстану поставляються транзитом через РФ, 82,8% - в Узбекистан", - повідомила чиновник.
Вона також зазначила, що українська сторона намагалася домогтися скасування обмеження транзиту з боку РФ на стадії консультацій, однак отримала відмову.
Зазначимо, вчора Україна подала позов на Росію у Світову організацію торгівлі через обмеження транзиту українських товарів.
Як повідомляв iPress.ua, втрати України через проблеми з транзитом товарів територією Росії в 2016 році становитимуть 400 млн доларів.
Нагадаємо, що згідно з указом Володимир Путіна, Росія вирішила посилити обмеження транзиту українських товарів.
1 січня 2016 року президент Росії Володимир Путін підписав указ, який забороняє прямі транзитні перевезення вантажів з України в Казахстан.
У документі йдеться, що міжнародні транзитні автомобільні та залізничні перевезення вантажів з території України на територію республіки Казахстан через територію РФ здійснюються тільки з території Білорусі. Таке обмеження пояснюється припиненням дії зони вільної торгівлі між Україною і Росією.
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