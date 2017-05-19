Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Україна поки не готова до членства в НАТО, - Климпуш-Цинцадзе

Віце-прем’єр каже, що Україна стає де-факто східним флангом Північноатлантичного альянсу
Віце-прем'єр з євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що на цей момент Україна не готова подавати заявку на членство в НАТО і в Альянсі поки не сприятимуть такому кроку.
Україна поки не готова до членства в НАТО, - Климпуш-Цинцадзе Фото:espreso.tv

"Ми маємо стратегічну мету членства в НАТО, можливо ми про це теж можемо говорити", - заявила вона під час заходів з нагоди 20-річчя заснування Центру інформації та документації НАТО в Україн, інформує УНІАН.

"Очевидно, що поки ані Україна не готова до подачі такої заявки на членство в НАТО, ані наші партнери поки не готові сприяти такому кроку України. Тому зараз для нас пріоритетом є досягнення критеріїв, стандартів НАТО, і саме на цьому ми зосереджуємося через усі інструменти, які ми маємо", - заявила Климпуш-Цинцадзе.

У той же час Іванна Климпуш-Цинцадзе відзначила, що Україна стає де-факто східним флангом Північноатлантичного альянсу.

"На цей момент, як на мене, Україна стає де-факто східним флангом Північноатлантичного альянсу. Це відбувається через те, що ми для себе визначили усі політичні, безпекові завдання для країни, виходячи з тих реалій, які дуже чітко постали перед нами з 2014 року", - заявила віце-прем’єр.

"Я впевнена, що цей виклик і офіційна відмова України від позаблоковості є дуже важливим і серйозним кроком", - додала Климпуш-Цинцадзе.

Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко підписав Указ Про затвердження Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО на 2017 рік.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 05 2017 16:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Не шукай мене Вконтакті": для кого зрада, а для кого перемога

"Не шукай мене Вконтакті": для кого зрада, а для кого перемога

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.