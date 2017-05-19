Україна поки не готова до членства в НАТО, - Климпуш-Цинцадзе
"Ми маємо стратегічну мету членства в НАТО, можливо ми про це теж можемо говорити", - заявила вона під час заходів з нагоди 20-річчя заснування Центру інформації та документації НАТО в Україн, інформує УНІАН.
"Очевидно, що поки ані Україна не готова до подачі такої заявки на членство в НАТО, ані наші партнери поки не готові сприяти такому кроку України. Тому зараз для нас пріоритетом є досягнення критеріїв, стандартів НАТО, і саме на цьому ми зосереджуємося через усі інструменти, які ми маємо", - заявила Климпуш-Цинцадзе.
У той же час Іванна Климпуш-Цинцадзе відзначила, що Україна стає де-факто східним флангом Північноатлантичного альянсу.
"На цей момент, як на мене, Україна стає де-факто східним флангом Північноатлантичного альянсу. Це відбувається через те, що ми для себе визначили усі політичні, безпекові завдання для країни, виходячи з тих реалій, які дуже чітко постали перед нами з 2014 року", - заявила віце-прем’єр.
"Я впевнена, що цей виклик і офіційна відмова України від позаблоковості є дуже важливим і серйозним кроком", - додала Климпуш-Цинцадзе.
Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко підписав Указ Про затвердження Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО на 2017 рік.
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