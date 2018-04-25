Україна покращила позицію в рейтингу свободи слова
За даними правозахисників, у 42% країн за останній рік становище в цій сфері змінилося на гірше. "Демократії потребують дискусій і критики. Ті, хто поширює ненависть стосовно журналістів і ставить під сумнів довіру до ЗМІ загалом, усвідомлено руйнують основи демократичного суспільства", - заявила представниця "Репортерів без кордонів" Катья Глогер.
Чотири з п'яти країн, показники яких у рейтингу свободи преси різко знизилися, розташовані в Європі: Мальта (мінус 18 позицій; 65 місце), Чехія (мінус 11; 34 місце), Словаччина (мінус 10; 27 місце ) і Сербія (мінус 10; 76 місце). У цих державах, зазначено в доповіді, провідні політики дозволяли собі образи і погрози на адресу журналістів, а також юридично переслідували їх.
У рейтингу Україна посіла 101 місце серед 180 країн світу. Порівняно з торішнім рейтингом Україна піднялася на одну позицію, набравши 31,16 бала. Минулого року стан свободи слова в країні було оцінено в 33,19 бала.
Росія перебуває в рейтингу на 148 місці, оскільки, за словами правозахисників, державні ЗМІ безперервно поширюють урядову пропаганду.
Лідером рейтингу свободи преси, як і раніше, залишається Норвегія. За нею йдуть Швеція, Нідерланди і Фінляндія. Німеччина піднялася на одну сходинку і займає 15 місце. На іншому кінці списку перебувають Китай (176), Сирія (177), Туркменія (178), Еритрея (179) і КНДР (180). Найнебезпечнішим місцем для журналістів залишається Сирія.
Всесвітній рейтинг свободи преси публікують щорічно з 2002 року.
Нагадаємо, що український паспорт посідає 91 місце в рейтингу компанії Nomad Capitalist, яка оцінює "цінність" громадянства в 199 країнах і територіях світу.
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